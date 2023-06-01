Number_i岸優太がホテルマンに！プロのバーテンダーからは「もしかしたら素質があるかもしれない」
Number_iの岸優太が出演するワールド オブ ハイアットの新ブランドムービー『Be More Signature （もっと、ここでしか味わえない）』篇が、キャンペーン特設サイトにて公開された。
■岸優太のスマートな立ち振る舞いと真剣な表情に注目
公開されたムービーでは、 「ワールド オブ ハイアット」のアンバサダー2年目を迎える岸優太が、ホテルマンに扮して登場する。ルーフトップバーでの撮影では、岸がバーテンダー役としてカウンターに立ち、カクテルを提供。初めてとは思えない手際で、まさに職人のような佇まいを披露した。
また、テーブルセットが並ぶアンダーズ 東京のレストラン、「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」を移動しながら撮影するシーンでは、スーツ姿でトレイを手に颯爽と歩き、お客様にスマートにシグネチャーメニュー（※）をサーブするなど、大人の魅力が溢れるホテルマン姿の岸が収められている。
プロからレクチャーを受けながら挑戦する岸の表情は真剣そのもので、普段の明るい印象とは異なる、クールな一面に注目だ。
※「シグネチャーメニュー」とは、そのレストランの“顔”となる一皿であり、ハイアットの各レストランを訪れた際にぜひ味わいたい一品のこと。
■撮影秘話、現場レポート
バーテンダーやサーバーを演じるにあたりプロからレクチャーを受けた岸は、細かな所作を何度も調整し、完璧なカットが撮影できるまで真剣な表情で取り組んだ。 手元のアップ撮影のみのシーンでも表情を崩すことなく、ラグジュアリーな世界観を表現している。
また、少しのアドバイスでOKテイクを連発する岸の飲み込みの早さに、プロからもお墨付きをもらうなど、撮影の裏側でもスマートな立ち振る舞いを見せた。自身も普段利用しているホテルということで、岸の想いが詰まった映像に仕上がっている。
■岸優太 インタビュー
Q. 今回の撮影で印象に残っているシーンは？
岸：本当に、全部の所作が難しかった印象ですけれども、改めてサーバーの方たちのすごさを知れましたね。
いちばん難しかったと思ったシーンは、バーテンダーをやらせていただいたときのあれが（シェイカーを振る所作）、いざやってみるとめちゃくちゃむずいんだなと思って。まったく悔いはないですけど。すごく貴重な体験ができたので、新鮮な気持ちでしたね。
Q. おもてなしする側に立ってみた感想は？
岸：もてなす方も大変だなと思いましたね。もてなす側がお客さんにどれだけ気遣っているかということを、改めて確認させていただきましたね。やっぱりケアというか、お客様を楽しませることだったり、サービスに対する熱を感じましたね。（サーバーを演じたとき）やっぱりスーツは自然とピシッと締まる感じがあって、自分でもちょっと太鼓判を押していいんじゃないかなって思っています。
Q. もしハイアットのホテルマンとして働くとしたら、どんな職種に挑戦してみたいですか？
岸：もう1回、バーテンダーをやってみたいですね。教えてくださったバーテンダーの方からも「もしかしたら素質があるかもしれない」という話が少し出て、頑張ってみたい。スモークが出てくるドリンクもあって、（それを見た）お客さんが驚く瞬間を、ちゃんと目の前で見てみたいですね。スナップの使い方とか、注ぐときも片手でとか、ラベルもお客様の方に向くよう角度を合わせてとか…すごいなと思いましたね。自分たちで言うと、ダンスの立ち位置が細かいときは0.25（という位置指定が）あったりするんですよ。その感覚でしたね。ちょっと重なる部分もあった気がしましたね。（端々まで徹底されていることに）本当に驚きましたし、多分自分が知れたのはほんの一部に過ぎないので、本気で働いている現場をもっと見てみたいなと改めて思いましたね。
Q. Number_i で挑戦したいことは？
岸：やっぱりチームでもっと旅もしたいですし、みんなのパスポートがスタンプでビタビタに埋まるくらい、いろんなところへ行きたいですね。仕事でもプライベートでも。
Q. 「アンダーズ 東京」の中でおすすめのメニューは？
岸：「タヴァン」のペッパーステーキですね。柔らかいお肉とソースがすごくマッチしているのもそうですし、ペッパーがより肉の美味しさをより引き立ててくれて。もうご褒美って感じの、満足度をしっかり得られる一品でしたし、マッシュポテトと一緒に食べるのがすごく好きでしたね。
Q. ホテルマンとして、岸さんがシグネチャーメニューの魅力をひと言で表現するとしたら、どんなふうに表現しますか？
岸：そのレストランの顔となるメニューで、ただ美味しいだけじゃなく、「記憶に残る体験の提供」をしてくれるものですね。
Q. この動画を見ている方へ
岸：皆さんの何気ない日常だったり、特別な時間だったり、本当にいろんな時間があると思うんですけど、どんなときでも、ハイアットにお越しいただいたら、きっと素敵な気持ちや特別な時間が生まれると思います。
皆さんもリフレッシュだったり、宿泊もそうですし、ぜひ、楽しんでいただけたらうれしいです。ぜひ、皆さんも来てください！ ワールド オブ ハイアット、これからもぜひよろしくお願いします！
■関連リンク
キャンペーン特設サイト
https://www.japanhyattcampaign.com/
Number_i OFFICIAL SITE
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