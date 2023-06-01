Number_i岸優太がホテルマンに！プロのバーテンダーからは「もしかしたら素質があるかもしれない」

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Number_iの岸優太が出演するワールド オブ ハイアットの新ブランドムービー『Be More Signature （もっと、ここでしか味わえない）』篇が、キャンペーン特設サイトにて公開された。

■岸優太のスマートな立ち振る舞いと真剣な表情に注目

公開されたムービーでは、 「ワールド オブ ハイアット」のアンバサダー2年目を迎える岸優太が、ホテルマンに扮して登場する。ルーフトップバーでの撮影では、岸がバーテンダー役としてカウンターに立ち、カクテルを提供。初めてとは思えない手際で、まさに職人のような佇まいを披露した。

また、テーブルセットが並ぶアンダーズ 東京のレストラン、「ザ タヴァン グリル＆ラウンジ」を移動しながら撮影するシーンでは、スーツ姿でトレイを手に颯爽と歩き、お客様にスマートにシグネチャーメニュー（※）をサーブするなど、大人の魅力が溢れるホテルマン姿の岸が収められている。

プロからレクチャーを受けながら挑戦する岸の表情は真剣そのもので、普段の明るい印象とは異なる、クールな一面に注目だ。

※「シグネチャーメニュー」とは、そのレストランの“顔”となる一皿であり、ハイアットの各レストランを訪れた際にぜひ味わいたい一品のこと。

■撮影秘話、現場レポート

バーテンダーやサーバーを演じるにあたりプロからレクチャーを受けた岸は、細かな所作を何度も調整し、完璧なカットが撮影できるまで真剣な表情で取り組んだ。 手元のアップ撮影のみのシーンでも表情を崩すことなく、ラグジュアリーな世界観を表現している。

また、少しのアドバイスでOKテイクを連発する岸の飲み込みの早さに、プロからもお墨付きをもらうなど、撮影の裏側でもスマートな立ち振る舞いを見せた。自身も普段利用しているホテルということで、岸の想いが詰まった映像に仕上がっている。

■岸優太 インタビュー