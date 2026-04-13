ジーユー、「星のカービィ」コラボアイテムの先行予約販売を4月19日23時59分まで実施中「プププリゾート」がテーマのグラフィックTなど多数のアイテムが展開
【「星のカービィ」コラボレーションアイテム】 先行予約：4月13日7時15分～4月19日23時59分
ジーユーは、「星のカービィ」コラボレーションアイテムの先行予約販売を4月13日7時15分から4月19日23時59分まで実施する。
本コラボは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”をテーマに展開。リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたち、フルーツやスイーツをプリントした「グラフィックT」や、WOMEN用の「サテンパジャマ」、MEN用の「パイルラウンジセット」、KIDS用「スウェットショーツ」など多数のアイテムがラインナップする。また、カービィとワドルディのポーチも登場する。価格はWOMEN・MENの「グラフィックT」が1,490円など。なお、通常販売（店舗・オンラインストア）は5月1日より開始される。
?? 先行予約販売開始 ???- GU（ジーユー） (@gu_global) April 13, 2026
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「星のカービィ」とのコラボレーションの先行予約販売開始！?
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詳細はこちら???https://t.co/zyCOOhYqLs
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※全国のジーユー店舗での通常販売は 5/1(金) 開始予定です。販売方法の詳細は公式サイトをご確認ください。 https://t.co/BjMg30qSfF pic.twitter.com/aD2Ul70Tdi
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