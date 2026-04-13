ジーユーは、「星のカービィ」コラボレーションアイテムの先行予約販売を4月13日7時15分から4月19日23時59分まで実施する。

本コラボは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”をテーマに展開。リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたち、フルーツやスイーツをプリントした「グラフィックT」や、WOMEN用の「サテンパジャマ」、MEN用の「パイルラウンジセット」、KIDS用「スウェットショーツ」など多数のアイテムがラインナップする。また、カービィとワドルディのポーチも登場する。価格はWOMEN・MENの「グラフィックT」が1,490円など。なお、通常販売（店舗・オンラインストア）は5月1日より開始される。

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