「今さら聞けない」毎月数万の投資に意味はある？銀行に現金を置きっぱなしで陥る見えないリスク
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【複利の力】投資をする人、しない人で広がる深刻な格差～少額でも大丈夫！複利の優しい魔法～【新NISA/オルカン/S&P500/シミュレーション】」を公開した。動画では、インフレ時代における現金保有のリスクと、少額からでも始められる「複利」を活かした投資の重要性を解説している。
物価が上がり続ける現代において、銀行に現金を置いたままにすると資産の価値が目減りする「Cash Drag」というリスクが生じる。動画内では、年間2%のインフレが10年続いた場合、現金の価値は約18%低下すると指摘。一方で、NISA口座の開設数は急増しているものの、国民の約8割はまだ本格的な投資を始めておらず、「決して今からじゃ遅すぎるなんてことはありません」と語る。
続いて、投資における「複利」の力を具体的なシミュレーションを交えて解説。月5万円をS&P500に投資するケースと、月10万円を全世界株式（オルカン）に投資するケースを比較し、最終的な資産額は入金額が多い後者が上回ることを提示した。「高いリスクをとってリターンの良い銘柄を探すよりも、家計を見直して毎月いくら投資に回せるか」という「入金力」を育てることが確実な資産形成のコツだと説明している。また、メディアで話題となる「NISA貧乏」に対しては、生活防衛資金を銀行に残しつつ余剰資金で運用する「ハイブリッド戦略」を推奨した。
投資は特別な人だけのものではなく、将来のお金の不安を減らし「心に余裕」をもたらすためのツールである。動画は、他者と比べず「自分のペースで淡々と買い続けることこそが、最も確実で安心できる投資法」であると結論付けている。
物価が上がり続ける現代において、銀行に現金を置いたままにすると資産の価値が目減りする「Cash Drag」というリスクが生じる。動画内では、年間2%のインフレが10年続いた場合、現金の価値は約18%低下すると指摘。一方で、NISA口座の開設数は急増しているものの、国民の約8割はまだ本格的な投資を始めておらず、「決して今からじゃ遅すぎるなんてことはありません」と語る。
続いて、投資における「複利」の力を具体的なシミュレーションを交えて解説。月5万円をS&P500に投資するケースと、月10万円を全世界株式（オルカン）に投資するケースを比較し、最終的な資産額は入金額が多い後者が上回ることを提示した。「高いリスクをとってリターンの良い銘柄を探すよりも、家計を見直して毎月いくら投資に回せるか」という「入金力」を育てることが確実な資産形成のコツだと説明している。また、メディアで話題となる「NISA貧乏」に対しては、生活防衛資金を銀行に残しつつ余剰資金で運用する「ハイブリッド戦略」を推奨した。
投資は特別な人だけのものではなく、将来のお金の不安を減らし「心に余裕」をもたらすためのツールである。動画は、他者と比べず「自分のペースで淡々と買い続けることこそが、最も確実で安心できる投資法」であると結論付けている。
YouTubeの動画内容
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