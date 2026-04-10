「本末転倒だなと思ってて」マクドナルドの袋なし問題に配達員が苦言 現場レベルでの改善を要求
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フードデリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「マクドナルド店員と一悶着？デリバリーだけ袋なし問題はいつまで続くのか…」を公開した。動画では、レクター氏がマクドナルドのデリバリー配達における「袋なし問題」について、現場での実体験を交えながら問題提起を行っている。
レクター氏は、Uber Eatsや出前館などのフードデリバリーの配達において、手提げのビニール袋が提供されない現状を説明。店舗側からのバッグを持参してほしいという要請はほぼ意味がないと語る。特に複数の注文を同時に運ぶダブル配達の場合、紙袋に番号が記載されていないため、商品をそのままバッグに入れると配達先が分からなくなるリスクがあると指摘した。
動画の中盤では、店員にビニール袋を要求した際の一悶着について言及。無言で袋を渡された後、自分で商品を袋に詰めていたところ、店員から「それ、渡し間違えないでくださいね」と低いトーンでキレ気味に言われたと振り返る。レクター氏は配達員の方が店舗より立場が低い現状に触れつつ、店員から無言で袋を渡されたり、不機嫌な顔をされたりする対応について「マジで勘弁してほしい」と苦言を呈した。
また、現状の紙袋は封をするテープが剥がれやすく、非常に貧弱であると指摘。一方で、他社のハンバーガーチェーンでは取っ手付きで頑丈な紙袋が導入されている事例を挙げ、マクドナルドにも改善の余地があると訴える。
最後にレクター氏は、環境問題への配慮は重要だとしつつも、現場レベルで問題が生じている現状を「本末転倒だなと思ってて」と表現。「さすがにそろそろ何か手を打ってほしいなと思いますよね」と述べ、企業側へ現場の負担を軽減する対応を求めて動画を締めくくった。
レクター氏は、Uber Eatsや出前館などのフードデリバリーの配達において、手提げのビニール袋が提供されない現状を説明。店舗側からのバッグを持参してほしいという要請はほぼ意味がないと語る。特に複数の注文を同時に運ぶダブル配達の場合、紙袋に番号が記載されていないため、商品をそのままバッグに入れると配達先が分からなくなるリスクがあると指摘した。
動画の中盤では、店員にビニール袋を要求した際の一悶着について言及。無言で袋を渡された後、自分で商品を袋に詰めていたところ、店員から「それ、渡し間違えないでくださいね」と低いトーンでキレ気味に言われたと振り返る。レクター氏は配達員の方が店舗より立場が低い現状に触れつつ、店員から無言で袋を渡されたり、不機嫌な顔をされたりする対応について「マジで勘弁してほしい」と苦言を呈した。
また、現状の紙袋は封をするテープが剥がれやすく、非常に貧弱であると指摘。一方で、他社のハンバーガーチェーンでは取っ手付きで頑丈な紙袋が導入されている事例を挙げ、マクドナルドにも改善の余地があると訴える。
最後にレクター氏は、環境問題への配慮は重要だとしつつも、現場レベルで問題が生じている現状を「本末転倒だなと思ってて」と表現。「さすがにそろそろ何か手を打ってほしいなと思いますよね」と述べ、企業側へ現場の負担を軽減する対応を求めて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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Uber Eats、出前館などフードデリバリー配達員を行う傍ら、YouTubeで配達員の情報発信をしています。 ブログ「ウバ活日和」運営 → https://ue-bicycle.info/