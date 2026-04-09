ブルーベリーの果肉を堪能♪ 「ブルーベリーレアチーズケーキ」

「ブルーベリーレアチーズケーキ」570円

濃厚な風味のブルーベリー果肉をたっぷりトッピングしたレアチーズケーキ。

ジューシーなブルーベリーと軽やかなレアチーズが相性ぴったり！ ガレット生地のさっくりとした食感も楽しめますよ♪



コーヒーやティーとの相性ばっちり！ 「ブルーベリースコーン」

「ブルーベリースコーン」290円

ブルーベリーの甘酸っぱさと豊かなバターの風味を味わえるスコーンは、コーヒーやティーとの相性も◎。おやつや、午後のホッと一息つきたい時におすすめです。



あんことバターの絶妙なバランスがクセになる「あんバタースコーンサンド」

「あんバタースコーンサンド」390円

やさしい甘さのあんと、ほのかな塩味のバターを組み合わせたスコーンサンド。

甘さ控えめのあんとバターのコクがお互いを引き立て合う最高の組み合わせは、何度でも食べたくなる味です！



心地よい辛さが食欲をそそる！ 「チキン&チーズアラビアータ 石窯フィローネ」

「チキン&チーズアラビアータ 石窯フィローネ」570円

ローストチキン、辛さとトマトのうま味を感じるアラビアータソース、まろやかでコクのあるゴーダチーズを挟んだ食べ応え抜群なフィローネサンド。辛さのあるアラビアータソースに、チキンのうま味とチーズのコクが食欲をそそります♪



シンプルだけど味わい深い「ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド」（再登場）

「ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド」590円

石窯で焼き上げた香り豊かなカンパーニュに、口あたりなめらかなシュゼットハム、コク深い風味のゴーダチーズをサンド。シンプルだけど味わい深い、素材の風味が引き立つサンドはランチにおすすめ！



春を彩る新作スイーツ&フードはいかがでしたか？

お気に入りのドリンクと一緒に、ぜひ店頭で味わってみてくださいね♪



■2026 春の新作スイーツ＆フード

販売期間：2026年4月8日（水）〜

販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。

Text：うえのまきこ

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

