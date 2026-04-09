【スタバ新作】甘酸っぱいブルーベリーにあんバター♪ 2026年の春を彩る新作スイーツ＆フードが発売
ブルーベリーの果肉を堪能♪ 「ブルーベリーレアチーズケーキ」
濃厚な風味のブルーベリー果肉をたっぷりトッピングしたレアチーズケーキ。
ジューシーなブルーベリーと軽やかなレアチーズが相性ぴったり！ ガレット生地のさっくりとした食感も楽しめますよ♪
コーヒーやティーとの相性ばっちり！ 「ブルーベリースコーン」
ブルーベリーの甘酸っぱさと豊かなバターの風味を味わえるスコーンは、コーヒーやティーとの相性も◎。おやつや、午後のホッと一息つきたい時におすすめです。
あんことバターの絶妙なバランスがクセになる「あんバタースコーンサンド」
やさしい甘さのあんと、ほのかな塩味のバターを組み合わせたスコーンサンド。
甘さ控えめのあんとバターのコクがお互いを引き立て合う最高の組み合わせは、何度でも食べたくなる味です！
心地よい辛さが食欲をそそる！ 「チキン&チーズアラビアータ 石窯フィローネ」
ローストチキン、辛さとトマトのうま味を感じるアラビアータソース、まろやかでコクのあるゴーダチーズを挟んだ食べ応え抜群なフィローネサンド。辛さのあるアラビアータソースに、チキンのうま味とチーズのコクが食欲をそそります♪
シンプルだけど味わい深い「ハム&チーズ 石窯カンパーニュサンド」（再登場）
石窯で焼き上げた香り豊かなカンパーニュに、口あたりなめらかなシュゼットハム、コク深い風味のゴーダチーズをサンド。シンプルだけど味わい深い、素材の風味が引き立つサンドはランチにおすすめ！
春を彩る新作スイーツ&フードはいかがでしたか？
お気に入りのドリンクと一緒に、ぜひ店頭で味わってみてくださいね♪
■2026 春の新作スイーツ＆フード
販売期間：2026年4月8日（水）〜
販売場所：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります。
Text：うえのまきこ
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。