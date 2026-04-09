交流戦のホームゲームで着用…上も下も帽子も黒

プロ野球の西武が、5月29日に始まる交流戦で着用する“球団史上初”のユニホームがファンの話題となっている。「カッコ良すぎだろ」「ホワイトソックス的な感じ」とコメントが集まった。

野球のユニホームとしては異色のカラーリングだ。西武は8日、今季の交流戦で「交流戦シリーズ 2026 ―黒獅子奮迅―」と銘打ったイベントを開催すると発表した。期間中のホームゲーム9試合で着用するのが、球団史上初だという全身黒を基調とした「Lions Black Modeユニホーム」だ。

このユニホームは「戦いに勝ち続けることで黒くなる、獅子のたてがみ」を表現しており、上衣もパンツも、帽子も黒一色。左胸に「SL」というロゴが入るシンプルなデザインだ。ファンからはX上に驚きの声が並んだ。

「ホワイトソックス的な感じでカッコいいな」

「ブラックでSLって蒸気機関車だ！」

「ガチかっこいい！！」

「交流戦終わっても着ていいやつかな」

「黒獅子！ カッコ良すぎだろこりゃぁぁ」

「黒というのも新しい試みですね」

「マリーンズ戦の告知か？と思ったらライオンズの交流戦ユニホームやんけ くそカッコいい」

「めっちゃかっこいい 即買い」

今季FAで新加入した桑原将志外野手は「球団史上初の全身“黒”ということで、とてもクールでインパクトのあるデザインだと思います。このユニホームにふさわしいプレーで交流戦を戦い抜き、勝利に貢献できるよう全力でプレーします」とコメント。5月30日にベルーナドームで行うDeNA戦では、このユニホームを来場者全員に配布すると発表された。



（THE ANSWER編集部）