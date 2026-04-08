岡山県赤磐市にあるドイツの森でベビーラッシュです。動物の赤ちゃんたちが愛らしい姿を見せていて、訪れた人を楽しませています。

【写真を見る】「最近生まれた子です」ドイツの森は動物たちのベビーラッシュでにぎやかな春 ヒツジの赤ちゃんはふわふわ【岡山】

3月末に生まれたばかりのふわふわ赤ちゃん

「メ～」

「この子が1番最初に生まれた子で、この子がいちばん最近生まれた子です」

先月末に生まれたヒツジの赤ちゃんたち。ふわふわとした白い毛の愛くるしい姿で出迎えてくれました。今月1日から順次、一般公開されていて、元気に走り回る様子に訪れた人たちも表情を緩めます。

（訪れた人）

「めっちゃかわいいです。ふわふわ」

「連れて帰りたいです」

母親にぴったり寄り添ったり、食欲旺盛で、元気に母乳を飲んだりするところも見ることができました。

双子の赤ちゃんは薄茶色のブチ模様

（湯浅亜紗美記者）

「そしてこちらにはなんと、双子のヤギの赤ちゃんもいます。小さくてとってもかわいいです」

今月3日に生まれたばかりだというヤギの赤ちゃんです。近く一般公開される予定ですが、一足早く会うことができました。薄茶色のブチ模様が特徴的な双子の女の子。2頭で仲良くじゃれあったり、カメラをのぞき込んだりと見ているだけで癒やされます。名前は今後、来園者などから案を募り、決める予定ということです。

（ドイツの森 黒岡愛璃さん）

「すごくかわいいです。やっぱり小さい時しか見られない姿なので、今のうちにたくさん見ておこうって私自身も思っています。今しか見られない、小さい姿をぜひ早めにご覧いただきたいです」

ドイツの森では、ほかのヤギなども出産を控えているということで、ベビーラッシュで賑やかな春を迎えています。