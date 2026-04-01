今年に入って事故・トラブルが相次いでいるJR東日本。輸送の安全・安定性向上が求められる中、3月10日の定例社長会見で2つの新技術導入が発表された。それが地震による脱線リスクを低減する新たなダンパーの新幹線への導入と、輸送障害時の設備点検にAI画像解析とドローンを導入するというものだ。「鉄道の未来」を感じさせる新技術の効果とは。（鉄道ジャーナリスト 枝久保達也）

東日本大震災以降に本格化した

車両の左右動対策の研究開発

地震対策から見ていこう。東北・上越新幹線では2004年の新潟中越地震、2011年の東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）、2022年の福島県沖地震で、走行中の新幹線が脱線する事故が発生した。

脱線の危険性は地震動の周波数で決まる。周波数が低い場合は、車体が左右に揺れ、左右の車輪が交互にレールから離れて上昇しては再びレール上に戻る。戻る際に車輪がレールからずれると脱線してしまう。一方、周波数が高い場合は、台車が左右に揺れ、車輪がレールに強く押し付けられることで、レールを乗り上げて脱線する。

地震対策はこれまで、構造物の耐震性向上、早期地震検知システムによる速やかな減速・停止、脱線時の車両逸脱防止など多層的、複合的に進められてきたが、車両の左右動対策は中越地震後の2008年に研究が始まり、東日本大震災以降に開発が本格化した。

従来のダンパーに比べて

脱線確率は最大5割低減

ダンパーとはオイルとガスの圧力を用いて振動周期を減衰させる機構で、自動車ではショックアブソーバーとも呼ばれる。鉄道車両も走行安定性や快適性を向上させるためにさまざまなダンパーを設置しているが、台車と車体を接続して横揺れを減衰しているのが「左右動ダンパー」である。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）