3月31日までに、編集者で実業家の箕輪厚介氏が自身のXを更新。アイドルの私生活に対しての持論をポストしたのだが、その内容をめぐって波紋が広がっている。

ことの発端は、28日ごろからSNSで拡散された、アイドル同士とされる男女のプライベートでの交流動画だ。女性アイドルグループに所属すると思われる複数の女性と、男性アイドルグループに所属すると思われる複数の男性が、部屋で密会している様子が撮影されている。1人の女性が男性に抱きつくなど、かなり “親密” な関係であることが垣間見えたことで、物議を醸したのだ。

「箕輪さんは今回の動画拡散を見かねてか、《ワーキャ一怒ってる皆さん。当たり前です。残念ながら、みんなリア充の男女だし普通に遊んでます。分かった上で推し活しましょう》と、アイドルのプライベートへの心構えを注意喚起しました。

さらに、《あなたの人生の切なさを受け止める耐性はないです》とピシャリ。《もし裏切られたくないのなら猫とかサボテンとかにしましょう》と、代替案も提示したのです」（芸能ジャーナリスト）

アイドルを応援するファンに厳しい言葉を届けた箕輪氏。しかし、その言葉には多数の反論が届き、波紋を呼んでいる。

《そういう事じゃないんだよな…》

《隠れてする分には何も言わんけど表に出すなって話》

《徹底して隠して欲しいだけ》

箕輪氏のポストには5000近い「いいね」がついているが、“そこじゃない” とアイドルの “リア充論” にツッコミが相次いだのだ。

アイドルの写真や動画の流出はこれまでにも波紋を呼んできた。それだけではなく、“匂わせ” など交際していると疑われるような写真の投稿は毎度物議を醸してきた。流出すれば、真偽は不明でもファンは悲痛な思いを抱かざるを得ない。

「今回の流出で、名前があがっていたジュニア・B＆ZAIの鈴木悠仁さんは会員ブログでファンに向けて謝罪。さらに、女性アイドルも有料メールサービスを通じて謝罪したとされます。

ジュニアグループの場合、デビューという目標に向かって応援し、一緒に夢を叶えたいという意識が強いファンも多い。プライベートが流出して謝罪するなど、後味が悪くなるくらいなら、最初から完全に隠してほしいと思うのがファン心理なのかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

アイドルのプロ意識が、いま問われている。