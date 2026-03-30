キャス キッドソン×ラデュレ　マカロンや草花をデザインしたポーチなど発売

英国発のライフスタイルブランド「キャス キッドソン（Cath Kidston）」が、パリで創業したマカロン発祥のパティスリー「ラデュレ（LADURÉE）」とのコラボレーションアイテムを発表した。4月3日から5月14日まで、キャス キッドソン西銀座店および公式オンラインストアで予約を受け付け、6月上旬以降に全国発売となる。

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コラボアイテムは、キャス キッドソンのヘッド・オブ・クリエイティブを務めるホリー・マーラー（Holly Muller）が手描きしたデザインをベースに製作。ラデュレを象徴するマカロンや草花をデザインしたボックスポーチ、スモールブックバッグのほか、ゴールドのロゴ刺繍を施したタオルハンカチ、スカラップタオルハンカチといった4型を揃える。全アイテムに、キャス キッドソンの30周年の際に描かれたToile de Jouy（トワル・ド・ジュイ）柄を配している。また、1万円以上の予約購入者を対象に、ラデュレのマカロンカラーを基調としたコンパクトミラーを数量限定で配布する。アイテムの価格帯は1650〜7150円。

またラデュレでは、キャス キッドソンとのコラボによるアフタヌーンティーの展開や、マカロンボックスの発売を予定している。

■キャス キッドソン：公式オンラインストア