東京にショップ！ 取手市「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版

記事ポイント 都心へ常磐線33分・水とみどりの「ほどよく絶妙」なまち取手の魅力を凝縮したガイドブック「とりでの魅力」12個・厳選3モデルコース・グルメスポットをフルカラー28ページで網羅3万部を発行し市内公共施設で無料配布中、電子書籍版も閲覧可能 都心へ常磐線33分・水とみどりの「ほどよく絶妙」なまち取手の魅力を凝縮したガイドブック「とりでの魅力」12個・厳選3モデルコース・グルメスポットをフルカラー28ページで網羅3万部を発行し市内公共施設で無料配布中、電子書籍版も閲覧可能

茨城県取手市が「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版を発行しています。

都心へ常磐線で33分、水とみどりが心地よい「ほどよく絶妙」なまち・取手の魅力を、フルカラー28ページで余すことなく紹介しています。

3万部が発行され、取手市役所をはじめとする市内公共施設で無料で手に取れます。

取手市「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版

発行部数：3万部仕様：フルカラー28ページ配布場所：取手市役所本庁舎（産業振興課）、藤代総合窓口課、取手駅前窓口、戸頭窓口など

2026年改訂版は、前回の2021年発行から5年ぶりの更新版です。

新規ページとして「とりでの魅力」を12個に分けて紹介するコーナーを設け、取手ならではの多彩な個性が一目でわかる構成になっています。

市内のレジャーやグルメスポット情報を多数掲載しており、市内を周遊する「厳選3コース」のモデルコースも収録しています。

取手の歴史オススメSPOTやイベントガイドも盛り込まれており、観光から移住検討まで幅広いニーズに応えています。

今後は市内外のイベントや首都圏内のアンテナショップなどでも順次配布され、観光誘客や定住化促進に活用されます。

電子書籍版はイバラキイーブックスからも閲覧できます。

「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版は、都心から乗り換えなしで33分という好アクセスと豊かな水とみどりの環境を、一冊で確認できます。

12個に整理された取手の魅力と厳選3コースで、初めて訪れる方も効率よく市内を周れます。

取手市役所など市内公共施設で無料配布されているため、観光計画から定住検討まで気軽に活用できます。

「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版の紹介でした。

よくある質問

Q. 「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版はどこで入手できますか？

A. 取手市役所本庁舎（産業振興課）、藤代総合窓口課、取手駅前窓口、戸頭窓口にて無料配布しています。

その他の公共施設にも閲覧用が設置されています。

電子書籍版はイバラキイーブックスから閲覧できます。

Q. 「るるぶ特別編集 取手」2026年改訂版にはどのような内容が掲載されていますか？

A. 「とりでの魅力」を12個に分けた新規ページのほか、市内のレジャー・グルメスポット情報、市内周遊の厳選3コース、取手歴史オススメSPOT、イベントガイドなどをフルカラー28ページで紹介しています。

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