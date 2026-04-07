親友に必死で呼びかける朋子さんの隣で、ニヤリと笑う男の姿…。見ているだけで背筋が寒くなりますよね。自分で立ち上げた会社を乗っ取られ、親友まで失うなんて、想像するだけで胸が痛いです…。いったいこの男は何者なのか、そしてどうやって朋子さんの人生に入り込んできたのか。>>【まんが】ヤバい男に会社を乗っ取られました(ウーマンエキサイト編集部)