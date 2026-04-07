MicrosoftはAIチャットボットの「Microsoft Copilot」をはじめとして、「Copilot」という名前が付くソフトウェアやサービスを複数リリースしています。ソフトウェア開発者のテイ・バナーマン氏はそんなCopilotという名前の製品を集計した上で、カテゴリごとにマッピングしています。How many products does Microsoft have named ‘Copilot’? I mapped every one | Tey Bannermanhttps://teybannerman.com/strategy/2026/03/31/ho