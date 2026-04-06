不動産投資に関する情報を発信するオウンドメディア「不動産投資の裏側を知る教科書」（運営：株式会社ＬａｎｄＳｉｔｚ）は、全国の２０代・３０代の男女５７９名を対象に、貯蓄に関する意識調査を実施し、６日に結果を発表した。今回の調査対象は正社員が４３・７％。月収（手取り）は２５万円未満が７９・４％と最多を占めている。貯金総額別の内訳を見ると、０円（貯金なし）が１０・０％、１０万円未満が１５・２％で最