不動産投資に関する情報を発信するオウンドメディア不動産投資の裏側を知る教科書」（運営：株式会社ＬａｎｄＳｉｔｚ）は、全国の２０代・３０代の男女５７９名を対象に、貯蓄に関する意識調査を実施し、６日に結果を発表した。今回の調査対象は正社員が４３・７％。月収（手取り）は２５万円未満が７９・４％と最多を占めている。貯金総額別の内訳を見ると、０円（貯金なし）が１０・０％、１０万円未満が１５・２％で最