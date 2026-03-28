石原夏織、実写とアニメーションが“共演”する新感覚MV「Little Humming Love」を公開！さらにLIVE 2026「ASOVIVA!!!」開催決定＆チケット最速先行受付スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優・アーティストの石原夏織 が、2nd E.P「ASOVIVA!!!」に収録されている楽曲「Little Humming Love」のMusic Videoを公開した。

「ASOVIVA!!!」は“遊び場”と“VIVA”を掛け合わせた造語であり、お祭り感とキュートさを融合させた、明るく賑やかな世界観が特徴の作品。「Little Humming Love」はE.Pのリード楽曲として、優しくも多幸感あふれるメロディが印象的な一曲となっており、公開されたMusic Videoでも作品の世界観を体現するポップで温かみのある映像が展開されている。現実とアニメーションの境界を軽やかに飛び越え、“遊び場”の世界へと引き込む映像体験。楽曲の持つやさしい感情が、カラフルに広がっていくMVをぜひ体感してほしい。

さらに、2026年8月23日(日)にLIVE 2026「ASOVIVA!!!」の開催が決定。EPの世界観をそのままに、歌って踊って楽しめるサマーライブとなっており、アフタートークやお見送り会なども実施予定。FC会員及びきゃにめでのチケット最速先行受付もスタートしている。

本公演では、ライブ本編に加え、アフタートークや特典グッズ、お見送り会が付いたチケットも用意されており、“遊び場”というコンセプトをリアルに体験できる内容となっている。2026年の夏を彩る特別なイベントとして、ぜひチェックしてほしい。

●ライブ情報

石原夏織 LIVE 2026「ASOVIVA!!!」

2026年8月23日(日)

ライブ 開場 16:00／開演 17:00／終演 19:00 予定

アフタートーク＆お見送り会 開演 19:30／終演 20:30 予定

会場：北とぴあ さくらホール

料金

・ASOBI-TSUKUSHI TICKET：18,000円（税込）※FC会員限定

（．薀ぅ 特典グッズ アフタートークイベント Secretグッズ イ見送り会）

・ASOBO-YO TICKET：10,000円（税込）

（．薀ぅ 特典グッズ）

・ASOBO TICKET：8,800円（税込）

（ライブのみ）

＊特典グッズ：ASOVIVA!!!リングライト

＊Secretグッズ：当日のお楽しみ

チケット情報

・石原夏織オフィシャルファンクラブ「hand in hand」会員最速先行販売

申込受付期間 2026/03/26(木) 21:00 〜 2026/04/5(日) 23:59

https://ishiharakaori-fc.com/news/?id=500

きゃにめ最速先行販売

申込受付期間 2026/03/26(木) 21:00 〜 2026/04/5(日) 23:59

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/360

●リリース情報

2nd E.P

「ASOVIVA!!!」

発売中

【通常盤（一般流通商品）】



品番：PCCG-02497

価格：￥3,000（税込）

【ハンズ限定盤（FC会員＆きゃにめ限定商品）】



品番：SCCG-00192

価格：￥6,500（税込）

＜CD＞

01.ASOBO-YO運命論序説

作詞：児玉雨子 作曲・編曲：Kijibato

02.We Can Do!!

作詞：つむぎしゃち 作曲：久下真音、つむぎしゃち 編曲：久下真音

03. Yummy!Yummy!

作詞：つむぎしゃち 作曲：田辺望、gratia 編曲：田辺望

04.星眼鏡

作詞：児玉雨子 作曲・編曲：佐藤純一（fhána）

05.Little Humming Love

作詞：児玉雨子、つむぎしゃち 作曲：YHEL 編曲：奈良悠樹

ハンズ限定盤特典

・ハンズ限定盤特別仕様

・限定グッズ付属 ※詳細後日解禁

共通特典

・特典Blu-ray [Music Video＋Making Movie]

法人別オリジナル特典

https://lnk.to/asoviva

・全国アニメイト（通販含む）：56亟魅丱奪検椒潺縫侫ト（86弌54弌

・Amazon：L判ブロマイド

・きゃにめ：L判ブロマイド

・ゲーマーズ：56mm缶バッジ＋L判ブロマイド

・ソフマップ・アニメガ：ブロマイド（L判）＋アクリルコースター（76mm）

・とらのあな：缶バッジ（丸形・57mm）

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー5cm

パネル展＆抽選会

石原夏織 2ndE.P 「ASOVIVA!!!」を対象店舗お買い上げいただいたお客様は、抽選会にご参加いただけます。対象商品1枚ご購入で 抽選会に1回ご参加いただけます。※無くなり次第終了となります

開催期間：2026年3月24日（火）〜4月5日（日）

対象店舗

【パネル展＆抽選会】

・アニメイト 池袋本店

・アニメイト 名古屋

・アニメイト 秋葉原１号館

・アニメイト 大阪日本橋

・アニメイト 横浜ビブレ

・アニメイト通販

・AKIHABARAゲーマーズ本店

・ゲーマーズ なんば店

・ゲーマーズ 名古屋店

・ゲーマーズ オンラインショップ

※AKIHABARAゲーマーズ本店、ゲーマーズなんば店、ゲーマーズ名古屋店のパネル展は2026年3月24日（火）〜3月29日（日）までの展示となります。

※アニメイト通販、ゲーマーズオンラインショップにつきましては2026年3月18日（水）までご予約のお客様が対象となります。

抽選会 景品内容

・特賞：直筆サイン入り チェキ 各店1名

・A賞：MV撮影カット A4パネル （全8種 絵柄はランダム） ※展示パネルのお渡しになります。

・B賞：L判ブロマイド

※ハズレ無し！

※A賞 全8種 絵柄はランダムで、店頭分につきましては展示期間終了後のお渡しとなります。

注意事項

※特典は無くなり次第終了となります。

※施策に関わる景品等について、第三者への譲渡・オークション等の転売を禁止とさせて頂きます。

※キャンペーンに関する詳細は対象店舗へご連絡ください。

※現段階では実施の方向で準備を行っておりますが、新型コロナウイルスなどの感染症の状況を注視しながら対応を進めて参ります。今後の状況によっては、延期または中止、またキャンペーン内容の変更をさせていただく可能性がございます。最新情報は、HP及びSNS等で発表させていただきます。

トーク＆シール交換会

石原夏織 2ndE.P 「ASOVIVA!!!」を対象店舗でご予約（全額内金）もしくはご購入されたお客様にイベント応募抽選券をお渡しいたします。応募券記載のサイトより、必要事項を入力し、申し込み期間内にご応募ください。当選発表は当選メール送信をもって代えさせていただきます。

5月4日（月祝）【出演：石原夏織】

【東京会場】AKIHABARAゲーマーズ本店６F イベントスペース

住所：東京都千代田区外神田1-14-7 宝田ビル

1回目：13:00（12:30開場）/配布対象：ゲーマーズ

2回目：15:00（14:30開場）/配布対象：ゲーマーズ

3回目：17:00（16:30開場）/配布対象：ゲーマーズ

5月9日（土）【出演：石原夏織】

【大阪会場】アニメイト大阪日本橋 5階イベントホール

住所：大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1-3

1回目：11:00（10:30開場）/配布対象：アニメイト

2回目：13:00（12:30開場）/配布対象：アニメイト

【名古屋会場】第三太閤ビル 6Fイベントフロア

住所：愛知県名古屋市中村区椿町21-2 第三太閤ビル6F

3回目：17:30（17:00開場）/配布対象：アニメイト

※各回、集合時間は別途当選メールにてご案内いたします。

シール交換会について

当日、お時間になりましたらお一人様ずつ順番に、夏織ちゃんとシール交換会を楽しむことができます。

夏織ちゃんからは、全会場共通の【ASOVIVA!!!】ロゴシールを皆さまにお渡しいたします。

イベントにご参加の皆さまも、ご自身でお持ちしたシールを夏織ちゃんにお渡しすることができますので、思い思いのシールをお持ちください。特にシールをお渡しする希望がない方は夏織ちゃんからシールを受け取るだけでもOKです♬

尚、お客様からお渡しするシールは、列に並んでいる間などにスタッフが確認させていただきますので、シールの絵柄によってはご遠慮いただく場合がございますのでご注意ください。（あまりにもサイズが大きいものや公序良俗に反する絵柄などはご遠慮いただく可能性がございます。）

応募締め切り：2026年4月19日（日）23:59まで

当選メール発信：2026年4月24日(金)予定

応募方法に関しまして

対象：全国アニメイト（通販含む）、ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

対象商品のいずれかをご予約(全額内金)もしくは、ご購入頂きましたお客様に、シリアルナンバー入りの応募券をお渡し致します。応募要項に従ってご応募ください。

応募券の配布期間：2026年2月10日（火）店舗開店時より（通販は解禁時より）

※当選発表は当選メール送信をもって代えさせていただきます。

※通販での応募券配布期間は、各法人異なりますので、各法人のHPをご確認下さい。

※応募券は無くなり次第、配布終了となります。

※1シリアルにつき応募対象の回に１件ご応募できます。ご希望の回をお選びください。

※リリースイベントの応募詳細や注意事項は、下記HPよりご確認ください

http://ishiharakaori.com/info/

関連リンク

石原夏織オフィシャルサイト

http://ishiharakaori.com