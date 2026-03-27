大阪の新ランドマーク“クオーツ心斎橋”4．25オープン！ 全国初出店など全52店舗が集結
商業施設、ホテル、オフィスからなる複合施設“クオーツ心斎橋（QUARTZ SHINSAIBASHI）”が、4月25日（土）から、大阪・心斎橋エリアにニューオープンする。
【写真】魅力的なショップがたくさん！ 店舗のラインナップ
■全ショップを先行公開
今回オープンするクオーツ心斎橋は、心斎橋の華やかな文化やイメージをこの場所に結晶化させ、時代を超えて輝き続ける新たなランドマーク。
各フロアは、1階〜3階のラグジュアリーブランドをはじめ、地下2階「FOOD＆CAFE」や、地下1階「HEALTH＆BEAUTY」、2階〜3階「FASHION GOODS」、4階「WELLNESS＆LIFESTYLE」、5階「RESTAURANT」、6階「CLINIC」のテーマで構成される。
そして、「L‘ATELIER DU MIEL TORII × shodai bio nature」や、「PATISSERIE GIN NO MORI Ludique」、「THE NORTH FACE FOOTWEAR」など、全国初出店、関西初出店、新業態、旗艦店を含むショップ全52店舗が集い、訪れる人々の感性を刺激する新たな価値を提案する。
なお、本施設の16階〜28階には“ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC”が、関西の旗艦ホテルとして6月15日（月）よりオープン。ブランド最大の客室数を有するほか、大阪の景色を一望できるルーフトップバーや、レストラン、宿泊者専用のラウンジ、フィットネスジムを構える予定だ。
【写真】魅力的なショップがたくさん！ 店舗のラインナップ
■全ショップを先行公開
今回オープンするクオーツ心斎橋は、心斎橋の華やかな文化やイメージをこの場所に結晶化させ、時代を超えて輝き続ける新たなランドマーク。
各フロアは、1階〜3階のラグジュアリーブランドをはじめ、地下2階「FOOD＆CAFE」や、地下1階「HEALTH＆BEAUTY」、2階〜3階「FASHION GOODS」、4階「WELLNESS＆LIFESTYLE」、5階「RESTAURANT」、6階「CLINIC」のテーマで構成される。
なお、本施設の16階〜28階には“ザ・ゲートホテル大阪 by HULIC”が、関西の旗艦ホテルとして6月15日（月）よりオープン。ブランド最大の客室数を有するほか、大阪の景色を一望できるルーフトップバーや、レストラン、宿泊者専用のラウンジ、フィットネスジムを構える予定だ。