新婚のヘラヘラ三銃士さおりん「家族写真」で夫の姿披露「体格良くてかっこいい」「ペアルック尊い」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが3月25日、自身のInstagramを更新。「ハートちゃん」の愛称で知られる夫と、愛犬とのショットを公開した。
【写真】新婚の32歳美人YouTuber「体格良くてかっこいい」夫の姿公開
さおりんは「ハートちゃん、寅さん、豆太郎と家族写真」とつづり、夫と愛犬とのショットを披露。さおりんが寅さん、夫が豆太郎を抱き上げたショットを公開している。
この投稿にファンからは「ハートちゃんも一緒に写ってる」「素敵な家族ショット」「体格良くてかっこいい」「ペアルック尊い」「見てるだけで癒される」「本当に可愛すぎ」などといった反響が寄せられている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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◆さおりん、夫＆愛犬たちとの家族ショット
さおりんは「ハートちゃん、寅さん、豆太郎と家族写真」とつづり、夫と愛犬とのショットを披露。さおりんが寅さん、夫が豆太郎を抱き上げたショットを公開している。
◆さおりんの投稿が話題
この投稿にファンからは「ハートちゃんも一緒に写ってる」「素敵な家族ショット」「体格良くてかっこいい」「ペアルック尊い」「見てるだけで癒される」「本当に可愛すぎ」などといった反響が寄せられている。
さおりんは2025年12月16日に一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
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