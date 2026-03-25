投資信託で発生する3つの手数料とは？徹底解説【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】

投資信託で発生する3つの手数料とは？徹底解説

投資信託には3つの手数料がある

注意すべきは保有中の信託報酬

金融商品には手数料がかかるため、単純に買値と売値の差額がそのまま手に入るわけではありません。投資信託も購入時・保有時・換金時のそれぞれの時点で手数料が発生し、投資家が負担することになります。

投資信託を買うときにかかるのは、販売手数料。購入金額の数%ほどの手数料で販売会社により割合は変わり、同じ商品でも手数料は一定ではありません。最近は販売手数料がかからない 「ノーロード」商品が増えています。NISAのつみたて投資枠の商品はすべてがノーロードです。

保有期間中にかかる手数料は信託報酬(運用管理費用)。販売会社・受託会社・運用会社に支払われ、保有額に応じて運用資金から徴収されます。長期保有の場合、保有中は常にかかってくる費用なので、運用成績に影響を与えるため、軽視できません。そして、換金(解約)した際に発生するのが信託財産留保額で、換金金額から差し引かれる手数料。投資信託のなかには、信託財産留保額がかからない商品もあります。

投資信託を取引する際はこれらの手数料がどれだけかかるのか、購入の前に確認しておくことも重要なポイント。信託の紹介サイトや目論見書で必ずチェックしておきましょう。

投資信託でかかる手数料

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話』著：伊藤亮太