激安スーパー「ロピア」の“味付け肉”が凄すぎる！100g 89円〜の衝撃コスパ「メガパック」から「肉だれマヨ」まで5選
コスパ最強スーパーとして人気のロピア。精肉コーナーも魅力ですが、実は注目したいのが“味付け肉”の種類の豊富さです。焼くだけでメインのおかずが完成する手軽さと、ボリューム満点のパックが魅力で、忙しい日の夕飯や週末のお家焼肉にもピッタリです。
今回はロピアで見つけた気になる味付け肉を実食レビュー。実際の味や特徴を紹介していきます。
売り場いっぱいに並ぶ味付け肉。大容量パックでさまざまな味付け肉がズラリ。焼くだけで食べられる手軽さから、まとめ買いする人も多い人気コーナーです。
◆メガパック！ サムギョプサル風 129円／100g
まず、目を引いたのが「メガパック！」の文字。ボリュームたっぷりのサムギョプサル風の味付け肉で、厚めにカットされた豚バラ肉。ゴマやネギがトッピングされていて、食欲をそそる見た目です。
味付けは甘辛系で、サムギョプサルらしいコクのある味わい。ご飯はもちろん、サンチュやレタスと巻いて食べるのがおすすめです。量が多いので、家族での焼肉パーティーに最適でした。
◆焼肉だれ漬け（豚バラ）99円／100g
ロピア特製の焼肉だれに漬け込まれた豚バラ肉。見た目から、しっかり味が染みているのが分かります。焼くと甘辛いタレの香りが広がり、食欲をそそる仕上がりに。ニンニクの芽が入っていますが、タマネギなどの野菜と一緒に炒めると、よりボリューム満点のおかずになります。
味付けが濃いめなので、筆者の食べ盛りの息子たちが「ご飯が止まらない」と夢中で食べるほど。食べ応え抜群なので、ガッツリ食べたい時には最高です！
◆塩レモン焼（豚タン）89円／100g
さっぱり系が好きな人におすすめの「塩レモン焼」。豚タンがレモン風味の塩だれで味付けされています。焼くとレモンの爽やかな香りが広がり、タン特有のコリコリした食感が楽しめますよ。
脂っこさが少なく、後味がさっぱりしているので箸休めにもピッタリ。重たくないので食べやすく、おつまみにも合うと評判の味付け肉です。
◆国内産若鶏 手羽とろ（肉だれマヨ味）89円／100g
味付け肉としてはちょっぴり珍しい「肉だれマヨ味」は、鶏肉に特製の甘辛だれとマヨネーズを合わせた味付け肉。見た目からしてタレとマヨネーズがしっかり絡んでいて、濃厚な味わいを想像させます。
実際に食べてみると、マヨネーズのコクが加わることで味にまろやかさが出て、しっかり味なのに食べやすい。「甘辛だれ×マヨネーズ」は初めて食べましたが、ご飯が止まらない味で、子どもウケがとても良かったです。
◆旨辛ヤンニョム（若鶏）89円／100g
最後に紹介するのは、韓国風の味付けが楽しめる「旨辛ヤンニョム」。赤いタレがしっかり絡んだインパクトのある一品です。甘辛いコチュジャンベースのタレで、ピリッとした辛さがアクセントになっています。
辛そうな見た目ですが、実際に食べてみると辛すぎず、食べやすいと感じました。辛いものが苦手な人でも比較的食べやすく、ご飯が進む味わいです。お弁当のおかずとしても良さそうでした。
◆ラインナップ豊富で焼くだけ簡単！ “味付け肉”
ロピアの味付け肉は、100g当たり100円を切る高コスパな商品が豊富で、ボリューム・味ともにバランスが良いのが人気の理由です。あらかじめ下味が付いているので、フライパンやホットプレートで焼くだけでメインのおかずが完成し、時短調理にも便利ですね。
忙しい日の夕飯はもちろん、みんなでワイワイ焼肉パーティーにも！ ロピアの精肉コーナーでお気に入りの味を見つけてみてはいかがでしょうか。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
今回はロピアで見つけた気になる味付け肉を実食レビュー。実際の味や特徴を紹介していきます。
売り場いっぱいに並ぶ味付け肉。大容量パックでさまざまな味付け肉がズラリ。焼くだけで食べられる手軽さから、まとめ買いする人も多い人気コーナーです。
まず、目を引いたのが「メガパック！」の文字。ボリュームたっぷりのサムギョプサル風の味付け肉で、厚めにカットされた豚バラ肉。ゴマやネギがトッピングされていて、食欲をそそる見た目です。
味付けは甘辛系で、サムギョプサルらしいコクのある味わい。ご飯はもちろん、サンチュやレタスと巻いて食べるのがおすすめです。量が多いので、家族での焼肉パーティーに最適でした。
◆焼肉だれ漬け（豚バラ）99円／100g
ロピア特製の焼肉だれに漬け込まれた豚バラ肉。見た目から、しっかり味が染みているのが分かります。焼くと甘辛いタレの香りが広がり、食欲をそそる仕上がりに。ニンニクの芽が入っていますが、タマネギなどの野菜と一緒に炒めると、よりボリューム満点のおかずになります。
味付けが濃いめなので、筆者の食べ盛りの息子たちが「ご飯が止まらない」と夢中で食べるほど。食べ応え抜群なので、ガッツリ食べたい時には最高です！
◆塩レモン焼（豚タン）89円／100g
さっぱり系が好きな人におすすめの「塩レモン焼」。豚タンがレモン風味の塩だれで味付けされています。焼くとレモンの爽やかな香りが広がり、タン特有のコリコリした食感が楽しめますよ。
脂っこさが少なく、後味がさっぱりしているので箸休めにもピッタリ。重たくないので食べやすく、おつまみにも合うと評判の味付け肉です。
◆国内産若鶏 手羽とろ（肉だれマヨ味）89円／100g
味付け肉としてはちょっぴり珍しい「肉だれマヨ味」は、鶏肉に特製の甘辛だれとマヨネーズを合わせた味付け肉。見た目からしてタレとマヨネーズがしっかり絡んでいて、濃厚な味わいを想像させます。
実際に食べてみると、マヨネーズのコクが加わることで味にまろやかさが出て、しっかり味なのに食べやすい。「甘辛だれ×マヨネーズ」は初めて食べましたが、ご飯が止まらない味で、子どもウケがとても良かったです。
◆旨辛ヤンニョム（若鶏）89円／100g
最後に紹介するのは、韓国風の味付けが楽しめる「旨辛ヤンニョム」。赤いタレがしっかり絡んだインパクトのある一品です。甘辛いコチュジャンベースのタレで、ピリッとした辛さがアクセントになっています。
辛そうな見た目ですが、実際に食べてみると辛すぎず、食べやすいと感じました。辛いものが苦手な人でも比較的食べやすく、ご飯が進む味わいです。お弁当のおかずとしても良さそうでした。
◆ラインナップ豊富で焼くだけ簡単！ “味付け肉”
ロピアの味付け肉は、100g当たり100円を切る高コスパな商品が豊富で、ボリューム・味ともにバランスが良いのが人気の理由です。あらかじめ下味が付いているので、フライパンやホットプレートで焼くだけでメインのおかずが完成し、時短調理にも便利ですね。
忙しい日の夕飯はもちろん、みんなでワイワイ焼肉パーティーにも！ ロピアの精肉コーナーでお気に入りの味を見つけてみてはいかがでしょうか。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama