ビスキュイテリエ ブルトンヌのイースター限定ギフト♡春彩る焼き菓子

春の訪れを感じるこの季節にぴったりな、心ときめくスイーツギフトが登場♡ビスキュイテリエ ブルトンヌから、絵本のように可愛らしいイースター限定ギフトが発売されます。うさぎやひよこたちの愛らしいデザインと、バターの香り豊かな焼き菓子の組み合わせは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。春気分をぐっと高めてくれる特別なラインナップです♪

可愛さ満点♡イースター限定デザイン

今年のイースターギフトは、うさぎやひよこたちがフランボワーズを摘むシーンを描いた、まるで絵本のワンシーンのようなデザインが魅力。

優しい色合いとストーリー性のあるイラストが、手に取るだけで心を和ませてくれます。

さらに、たれ耳うさぎ“ロップイヤー”をモチーフにした限定カラーのイースターイエローのポーチなど、見た目にもこだわったアイテムが揃い、春のギフトシーンを華やかに彩ります。

可愛いだけでなく、上質な焼き菓子とともに楽しめるのも嬉しいポイントです♡

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焼き菓子を楽しむ豊富なラインナップ

「イースター・ボンボン（2個入）」は税込562円で、フィナンシェやマドレーヌをキャンディのように包んだ可愛らしいプチギフト。

「プチ・パケ〈季節のフィナンシェアソート〉イースター（3個入）」は税込810円で、期間限定フィナンシェ〈フランボワーズ〉を含む詰め合わせです（※オンラインショップでの販売はございません）。

「イースター・ボックス（6個入）」は税込1,998円、「イースター・ボックス（12個入）」は税込3,564円で、バターの風味豊かなフィナンシェやマドレーヌをしっかり楽しめるアソートに。

さらに、「ロップイヤー・ポシェット〈イースター〉（4個+2袋入）」は税込1,944円で、焼き菓子と紅茶がセットになった特別感のあるアイテムです。

春ギフトにぴったりの特別仕様

定番人気のクッキー缶やプティ・マドレーヌには、期間限定でイースターデザインのカードを添えて用意。ちょっとした贈り物からしっかりしたギフトまで、シーンに合わせて選べるのも魅力です。

展開期間は4月1日(水)～4月21日(火)で、公式オンラインショップでは3月26日(木)12：00頃から販売スタート。

春のイベントや大切な人へのプレゼントに、季節感たっぷりのスイーツを選んでみてはいかがでしょうか♪

春を贈る♡心ときめくイースターギフト

見た目の可愛さと本格的な味わいを兼ね備えた、ビスキュイテリエ ブルトンヌのイースターギフト。開けた瞬間に笑顔がこぼれるような、心ときめくスイーツが揃っています。

春のご挨拶や大切な人への贈り物にはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にもおすすめ♡季節限定の特別な味わいで、春のひとときを楽しんでみてください♪