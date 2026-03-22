【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル3月は東屋で碁を打つ羅漢を探しにきた羅半！
アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第2章。3月ビジュアルは、ハクモクレン×羅漢と羅半がテーマ。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツだ。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」3月ビジュアルが公開された。
毎月22日、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを一枚ずつお届けする企画、「猫猫、壬氏と巡る四季」。
3月ビジュアルのテーマはハクモクレン。春の陽気に誘われて、ハクモクレンが咲き乱れる宮中の東屋で楽しげに碁を指す羅漢と、そんな義父を探しにきた羅半。義親子のふたりの関係が垣間見える一枚となっている。
また公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布して居るので、ぜひチェックしてほしい。
さらに、ビジュアルの公開にあわせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされる。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4500万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」3月ビジュアルが公開された。
毎月22日、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを一枚ずつお届けする企画、「猫猫、壬氏と巡る四季」。
3月ビジュアルのテーマはハクモクレン。春の陽気に誘われて、ハクモクレンが咲き乱れる宮中の東屋で楽しげに碁を指す羅漢と、そんな義父を探しにきた羅半。義親子のふたりの関係が垣間見える一枚となっている。
また公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布して居るので、ぜひチェックしてほしい。
さらに、ビジュアルの公開にあわせてXでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名に今回公開されたビジュアルカードがプレゼントされる。ぜひ参加してみてはいかがだろうか。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
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