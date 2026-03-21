「とんでもないシュートだ」「弧を描いて突き刺さった」なでしこJの鮮やかな先制弾に対戦国メディアも驚嘆！「会場で高まっていた自信が一気に消え去った」【女子アジア杯】
ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ホスト国のオーストラリアと対戦している。
序盤は積極的に攻撃を仕掛けてくる相手にいくつかチャンスを作られた日本。それでも17分に先制点を挙げる。敵陣ペナルティエリア手前の左でパスをもらった浜野まいかが右足を一振り。鮮やかなミドルシュートをゴール右隅に突き刺した。
この圧巻の一撃に、対戦国メディアも驚き。試合を速報する『ABC』は、「とんでもないシュートだ。身体を回転させて放った一撃が、鋭い弧を描いてゴールに突き刺さった」と報じる。
また『THE AGE』も「会場で高まっていた自信が一気に消え去ったように感じられた」と伝えている。
なでしこジャパンは2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】浜野まいかのゴラッソでなでしこジャパンが先制！
序盤は積極的に攻撃を仕掛けてくる相手にいくつかチャンスを作られた日本。それでも17分に先制点を挙げる。敵陣ペナルティエリア手前の左でパスをもらった浜野まいかが右足を一振り。鮮やかなミドルシュートをゴール右隅に突き刺した。
この圧巻の一撃に、対戦国メディアも驚き。試合を速報する『ABC』は、「とんでもないシュートだ。身体を回転させて放った一撃が、鋭い弧を描いてゴールに突き刺さった」と報じる。
また『THE AGE』も「会場で高まっていた自信が一気に消え去ったように感じられた」と伝えている。
なでしこジャパンは2018年以来、２大会ぶりのアジア制覇なるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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