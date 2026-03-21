「とんでもないシュートだ」「弧を描いて突き刺さった」なでしこJの鮮やかな先制弾に対戦国メディアも驚嘆！「会場で高まっていた自信が一気に消え去った」【女子アジア杯】

「とんでもないシュートだ」「弧を描いて突き刺さった」なでしこJの鮮やかな先制弾に対戦国メディアも驚嘆！「会場で高まっていた自信が一気に消え去った」【女子アジア杯】