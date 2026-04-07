4月1日から、自転車の交通違反を“青切符”で取り締まる制度がスタート。対象となる交通違反は113項目に及び、その中には複雑怪奇なものがある。3000円の罰金が科せられる幼児用座席の違反に対して、2人の男児を育てるフリーアナウンサーの豊崎由里絵は不満を抱えていて……。 【TVer】泥をはねながらの運転、ハンドルに買い物袋をかけるのも反則金をとられる!?113項目にも及ぶ自転車の違反行為の一部を紹介