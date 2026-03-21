「暴言、暴力をくりかえす」「構うと要求がエスカレート」「注意すると逆ギレ」「褒めたのに怒る」そんな手ごわい“不適切行動”をする子が激増している。その原因が「愛着障害」にあることをいち早く指摘したのが、米澤好史氏だった。わかりにくい「愛着」の概念から、独自の愛着障害論、そして効果的な支援の方法まで、渾身の力で書き切った新刊『愛着障害スペクトラム こどもの気持ち&支援スキル大全』より見どころを抜粋して紹介する。

愛着には3つのはたらき（機能）がある

愛着とは「特定の人と情緒、感情、気持ちで結ばれるこころの絆」のことです。

辞書を引くと「【愛着】人や物への思いを断ち切れないこと」と説明されており、ここから愛着を「強烈な好意、執着」さらには「依存」と捉える向きもあります。また、愛着をこどもに介入し続ける過保護、過干渉と混同し、こどもの健全な発達を妨げるものと捉えている方もおられるのですが、それらは誤った解釈です。

愛着はこどもの自立の基盤として機能する大切なものです。それだけでなく、人が人として豊かに・活動的に生きるためになくてはならないものである、とすら言えます。

愛着という考え方は、1960年代にイギリスの精神科医ジョン・ボウルビィによって提唱されました。「くっつく」を意味する英語attachment（アタッチメント）にあてられた訳語が「愛着」だったわけですが、もとの単語が示すとおり、元来は何かにくっつくことで身の安全を確保する動物（人間を含む）の行動に想を得た理論でした。

このボウルビィの理論を発展させたのが、アメリカの発達心理学者メアリー・エインズワースです。エインズワースは、身の安全を確保してくれる拠よ り所となる存在を「安全基地（secure base）」と概念化しましたが、この安全基地の機能を果たす人の存在が、いまに至るまで愛着理論（アタッチメント理論）の核をなしています。

しかし、長年支援に携わってきた私から見ると、実際の現場には、この安全基地の概念だけでは説明できないことがたくさんあります。ですから私は、ボウルビィとエインズワースの理論を修正し、安全・安心・探索の3つの基地を想定する「3基地機能」を提唱しました。ここで母と子を例として取り上げて、愛着がどのように形成され、3つの基地がどのような機能を果たすのかをもう少し詳しくまとめてみます。

愛着の3基地機能 ネガティブな感情から守る安全基地の機能

特定の人と結ぶ情緒的なこころの絆である「愛着」は、「安全基地」機能の形成から始まります。この基地機能は、生後数ヵ月のあかちゃんが示す「人見知り現象」を想像するとわかりやすくなります。

この時期のあかちゃんは、知らない人が近寄ってくると誰が近寄っても怖くて泣いてしまいます。すると母親は我が子に近づき、胸に抱き寄せます。「大丈夫だよ」などと語りかけたりもします。それは〈ほら、守ってあげてるからね〉という意思表示であり、母親の意思が伝わるので、こどもは泣きやんで穏やかになります。このくり返しのなかで、母親はこどもの「安全基地」となっていきます。

すなわち安全基地の機能とは、こどもにとって恐怖・不安のような「ネガティブな感情」から守ってくれるはたらきだと言えます。こどもが初めての場所に行ったとき、知らない人に会ったとき、怖いものを見たとき、不安を感じるのは当然で、そのとき親は「大丈夫だよ、守ってるよ」と守り、こどもは守られていると実感する─それによって安全基地が確立されていくわけです。

愛着の3基地機能 ポジティブな感情を増やす安心基地の機能

ネガティブな感情を減らしてくれる安全基地の機能については、ボウルビィやエインズワースがすでに述べていますが、それだけでは説明としては不十分です。

人は生まれつき、ネガティブな感情だけでなく、楽しい、嬉しいといった「ポジティブな感情」も感じるようにできています。そしてネガティブな感情を減らしてくれる存在だけでなく、ポジティブな感情を感じさせてくれる存在との「つながり」も欲しています。

たとえば、あかちゃんは父母だけに懐くわけではありません。一緒に遊んでくれる近所のお兄さん・お姉さん、優しく接してくれる親戚のおじさん・おばさん、笑顔を向けてくれる保育士さんなどにも「くっつく」ことがあるのは、誰しもご存じのことでしょう。

そういった存在は、ネガティブな感情を減らして安全を与えてくれているというより、ポジティブな感情を生じさせ、「安心」させるはたらきをしていると言えます。

つまり、こどものなかにネガティブな感情があるかどうかとは無関係に、その人と一緒にいると「ほっとする」「落ち着く」「癒される」「楽しくなる」というような、ポジティブな感情を育んでくれるわけです。このようなはたらきをする存在が「安心基地」です。

親のいない保育所や幼稚園、あるいは学校でこどもが落ち着いて過ごせるのは、この安心基地機能を果たしてくれる存在（保育士、先生、先輩、友達など）が何人もいるからです。さらに言うと、私たち大人が職場で穏やかに仕事ができるのも、この安心基地機能を担ってくれる存在がいるからです。

もちろん、実の親も「安心基地」になれます。しかし現実には、親でなくても「安心基地」になっている人はたくさんいます。したがって、「安全基地」と「安心基地」は別々の機能として捉えなければいけないのです。

ただし、この安心基地機能は、〈めっちゃ興奮する〉〈ものすごく楽しい〉という強いポジティブな感情を、いくらこどものなかに生じさせても機能するようにはなりません。

このような強いポジティブな感情は一瞬生じてすぐになくなる刹せつ那な 的な感情で、「誰それと一緒」という感覚を必要としないものだからです。遊園地の乗り物が楽しい、ゲームが楽しいからといって、アトラクションやゲームは安心基地とはならないし、そこに連れていった人や買ってくれた人も、こどもの安心基地にはなれないのです。

安心基地が機能するためには、「誰と」ならポジティブな感情になれるのか、ということ、すなわち対象となる「人」が、こどものなかで意識されている必要があります。ここは大切なポイントです。そうすることで「安心」は、一瞬ではなく長続きする思いとなるのです。

愛着の3基地機能 意欲を育み感情のコントロールにつながる探索基地の機能

それまで親に守られ一緒に安心を感じてきたこどもが、ひとりで行動し何らかの経験をした際にはたらくのが「探索基地」の機能です。こどもは探索基地機能を担う人に、自分の行動・経験を「こんなことした！ こんなふうに感じた！」と、報告・共有しようとします。

探索基地に帰還して報告すると、こどもが行動・経験した際に感じた感情は劇的に変化します。

こどもがその行動・経験で「嬉しい」「楽しい」といったポジティブな感情を感じていれば、探索基地に報告することでポジティブな感情を増やし、もっと〈楽しかった〉〈嬉しかった〉と感じることができます。

すると次の機会が訪れたとき、こどもは「また行く！」と、喜々として同じことをしようとするでしょう。さらに「今度はこんなこともしたよ！」と、前回より発展した行動・経験をもっと嬉しそうに報告し、ポジティブな感情をさらに強く感じようとするに違いありません。探索基地があることで、〈もっと！〉と積極的に挑む意欲が生まれるわけです。

一方、こどもが行動・経験して「怖い」「嫌だ」といったネガティブな感情を感じたときはどうでしょう。報告して「それは嫌だったよね」と感情を共有してもらうことができれば、ネガティブな感情は減っていきます。つらい経験から立ち直り、「もう一度行ってくる」「別のことをしてみる」と先へ進む力（それも意欲です）も得られます。

このように、報告によって意欲を育む、感情をコントロールするのが探索基地の大切なはたらきです。

ネガティブな感情がたくさんあるとコントロールするのは難しくなりますが、報告することで減り、なくなっていけばコントロールできるようになります。この探索基地機能を意識することなく、ただ感情をコントロールするスキルだけを（たとえばアンガーマネジメントなどで）身につけさせようとするのは、まったくナンセンスなことです。

ここで最後に述べた「報告」にちなみ、重要なことをひとつ指摘しておきましょう。報告で大切なのは、こどもが自ら「したい」と思ってした報告に耳を傾けることです。それが探索基地の機能が成熟している証拠となります。

こどもに報告させようとする大人がいますが、それでは逆効果で、ポジティブな感情が減り、ネガティブな感情が増幅されます。新刊『愛着障害スペクトラム』に詳しく書きましたが、これは支援のスキルにもかかわる、重大なポイントです。

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