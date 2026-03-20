物理フルキーボード搭載スマホ「Unihertz Titan 2 Elite」のクラウドファンディングが日本時間3月24日21時スタート！

Unihertz（ユニハーツ）は19日（現地時間）、以前に予告していたQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマートフォン（スマホ）「Titan」シリーズの次期モデル「Titan 2 Elite」をクラウドファンディングサイト「Kickstarter」（ https://www.kickstarter.com/discover/advanced?term=unihertz ）にて現地時間（CST）の2026年3月24日（火）20：00から支援募集開始するとお知らせしています。

日本時間（JST）では同日3月24日21：00から。クラウドファンディングの支援（プレッジ）に対するリワードとしてのTitan 2 Eliteが返礼され、先行アクセスして「Super Early Bird」を最安割引でゲットできるほか、支援達成後には一般販売も計画しているとのこと。なお、Titan 2 Eliteはスペイン・バルセロナにおいて2026年3月2日（月）から3月5日（木）まで開催されていた世界最大級のモバイル関連イベント「MWC Barcelona 2026」にて展示されており、大まかなスペックも判明しています。


UnihertzはこれまでにQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマホとしてTitanシリーズを展開しており、これまでに初代「Titan」からはじまり、「Titan Pocket」、「Titan Slim」、「Titan 2」の4機種をリリースしています。今回、新たに次機種としてTitan 2 Eliteが投入されます。

Titan 2 Eliteは既存のTitan 2と同じようにほぼ正方形な120Hzリフレッシュレートに対応した約4.03インチ1080×1200ドットAMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載し、よりスリムで洗練されたデザインになっており、合わせて画面左上にパンチホールを採用したため、画面の周りの縁（ベゼル）がかなり狭くなり、本体サイズも約117.8×75.0×10.6mmでかなり小型化されています。またキーボードには引き続いてタッチパネルや指紋センサー、キーライトが内蔵され、本体色もブラックだけでなく、新たにオレンジも用意されています。


チップセット（SoC）はMediaTek製「Dimensity 7400」または「Dimensity 8400」の2つのモデルがあり、内蔵メモリー（RAM）は12GB、内蔵ストレージは256GBまたは512GB、バッテリー容量は4050mAh、急速充電は最大33W、リアカメラは約5000万画素CMOS／広角レンズと約5000万画素CMOS／望遠レンズ（光学2倍）のデュアル構成、フロントカメラは約3200万画素CMOS／広角レンズのシングル構成となるということです。5GやNFC Type A／B、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、赤外線リモコン、USB Type-C端子にも対応しています。

さらにTitan 2 Eliteは最新のAndroid 16がOSとしてプリインストールされており、2031年リリース予定のAndroid 20までとなる4年間のOSバージョンアップとともに5年間のセキュリティーアップデートが保証されています。一方、Titan 2の背面に搭載されていたサブディスプレイは廃止され、リアカメラ部分は横に長いバンプ式となり、本体外装は金属製で高級感があるとのこと。その他、左側面に音量上下キーとnanoSIMカード（4FF）およびmicroSDカードのスロットトレイ、右側面に赤色のアクセントが付けられたファンクションキーと電源キーが配置されています。更新中



記事執筆：memn0ck


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