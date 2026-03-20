Unihertz、物理フルキーボード搭載スマホ「Titan 2 Elite」のクラウドファンディングを日本時間3月24日21時に開始！価格などは後日案内

Unihertz、物理フルキーボード搭載スマホ「Titan 2 Elite」のクラウドファンディングを日本時間3月24日21時に開始！価格などは後日案内