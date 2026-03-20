Unihertz、物理フルキーボード搭載スマホ「Titan 2 Elite」のクラウドファンディングを日本時間3月24日21時に開始！価格などは後日案内
|物理フルキーボード搭載スマホ「Unihertz Titan 2 Elite」のクラウドファンディングが日本時間3月24日21時スタート！
Unihertz（ユニハーツ）は19日（現地時間）、以前に予告していたQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマートフォン（スマホ）「Titan」シリーズの次期モデル「Titan 2 Elite」をクラウドファンディングサイト「Kickstarter」（ https://www.kickstarter.com/discover/advanced?term=unihertz ）にて現地時間（CST）の2026年3月24日（火）20：00から支援募集開始するとお知らせしています。
We are officially announcing that the 𝐔𝐧𝐢𝐡𝐞𝐫𝐭𝐳 𝐓𝐢𝐭𝐚𝐧 𝟐 𝐄𝐥𝐢𝐭𝐞 𝐊𝐢𝐜𝐤𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐚𝐢𝐠𝐧 goes live on 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟐𝟒 𝐚𝐭 𝟐𝟎:𝟎𝟎 (𝐔𝐓𝐂+𝟖)! 🚀— Unihertz (@Unihertz) March 19, 2026
Sign up now to get an exclusive preview link 𝟏 𝐇𝐎𝐔𝐑 before launch. ⏰ Get early access to the… pic.twitter.com/OYfi63KQeX
UnihertzはこれまでにQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマホとしてTitanシリーズを展開しており、これまでに初代「Titan」からはじまり、「Titan Pocket」、「Titan Slim」、「Titan 2」の4機種をリリースしています。今回、新たに次機種としてTitan 2 Eliteが投入されます。
Titan 2 Eliteは既存のTitan 2と同じようにほぼ正方形な120Hzリフレッシュレートに対応した約4.03インチ1080×1200ドットAMOLED（有機EL）ディスプレイを搭載し、よりスリムで洗練されたデザインになっており、合わせて画面左上にパンチホールを採用したため、画面の周りの縁（ベゼル）がかなり狭くなり、本体サイズも約117.8×75.0×10.6mmでかなり小型化されています。またキーボードには引き続いてタッチパネルや指紋センサー、キーライトが内蔵され、本体色もブラックだけでなく、新たにオレンジも用意されています。
チップセット（SoC）はMediaTek製「Dimensity 7400」または「Dimensity 8400」の2つのモデルがあり、内蔵メモリー（RAM）は12GB、内蔵ストレージは256GBまたは512GB、バッテリー容量は4050mAh、急速充電は最大33W、リアカメラは約5000万画素CMOS／広角レンズと約5000万画素CMOS／望遠レンズ（光学2倍）のデュアル構成、フロントカメラは約3200万画素CMOS／広角レンズのシングル構成となるということです。5GやNFC Type A／B、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.4、赤外線リモコン、USB Type-C端子にも対応しています。
さらにTitan 2 Eliteは最新のAndroid 16がOSとしてプリインストールされており、2031年リリース予定のAndroid 20までとなる4年間のOSバージョンアップとともに5年間のセキュリティーアップデートが保証されています。一方、Titan 2の背面に搭載されていたサブディスプレイは廃止され、リアカメラ部分は横に長いバンプ式となり、本体外装は金属製で高級感があるとのこと。その他、左側面に音量上下キーとnanoSIMカード（4FF）およびmicroSDカードのスロットトレイ、右側面に赤色のアクセントが付けられたファンクションキーと電源キーが配置されています。更新中
記事執筆：memn0ck
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