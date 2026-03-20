男性同士の恋愛リアリティショー『ボーイフレンド』でカップル成立し、絶大な人気を誇る中井大（ダイ）が、パートナーである中西瞬（シュン）との現在の関係性について語った。

【映像】シュンとの現在の関係

3月19日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ロケ企画「本音はベッドの上で」に出演したダイは、昨年9月からシュンとの同棲を解消したことを公表した。自身の大学復学を機に別々に暮らし始めたというが、その決断が二人の仲をより深める結果となったようだ。ダイは「（別居してから）喧嘩がめっちゃ減って。会えない時間が、こう会いたい時間になる」と、照れくさそうに現在の心境を吐露。物理的な距離を置くことで、互いへの愛おしさが増したことを明かした。

この惚気交じりの告白に、スタジオの稲田は「今の歌詞書いて！」と作詞を手掛けるRIHOにリクエスト。ぺえも「素敵！」と声を弾ませ、二人の成熟したパートナーシップに感銘を受けていた。