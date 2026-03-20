STARGLOW・TAIKI、坊主頭の幼少期ショットに反響続々「すでにイケメン」「表情可愛すぎ」
【モデルプレス＝2026/03/20】BMSGの5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）の公式X（旧Twitter）が3月19日に更新。TAIKI（タイキ）の幼少期ショットが話題を呼んでいる。
【写真】BMSG新グルメンバー「面影ある」坊主頭の幼少期ショット
TAIKIは「長年の夢が叶いました」とつづり、写真を投稿。幼少期のTAIKIと思われる坊主頭の男の子が、ガンダム立像の前で少し照れた様子でポーズをとる姿が収められている。もう1枚の写真で、同じダイバーシティ東京プラザの実物大ユニコーンガンダム立像のそばに『STARGLOW』の幕が掲げられ、デビューイベントが開催された様子を公開。自身にとって特別な思い入れのある場所であることを明かしている。
この投稿に「夢が叶ってよかった」「面影ある」「すでにイケメン」「表情可愛すぎ」「夢を現実にする姿格好良い」「ずっとついていきます」「オシャレポーズにキュン」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】BMSG新グルメンバー「面影ある」坊主頭の幼少期ショット
◆TAIKI、幼少期の写真公開
TAIKIは「長年の夢が叶いました」とつづり、写真を投稿。幼少期のTAIKIと思われる坊主頭の男の子が、ガンダム立像の前で少し照れた様子でポーズをとる姿が収められている。もう1枚の写真で、同じダイバーシティ東京プラザの実物大ユニコーンガンダム立像のそばに『STARGLOW』の幕が掲げられ、デビューイベントが開催された様子を公開。自身にとって特別な思い入れのある場所であることを明かしている。
◆TAIKIの投稿に反響
この投稿に「夢が叶ってよかった」「面影ある」「すでにイケメン」「表情可愛すぎ」「夢を現実にする姿格好良い」「ずっとついていきます」「オシャレポーズにキュン」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
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