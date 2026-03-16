【ウマ娘】まんまる焼き第3弾登場！ オリジナルシールは全12種類
「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」が、2026年3月17日（火）より、全国のファミリーマート約1万6400店舗（一部店舗を除く）のチルドスイーツコーナーにて販売される。
＞＞＞「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」をチェック！（写真7点）
『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっている。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っている。
そんなゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』に登場するキャラクターの焼き印を白いもちもちの今川焼きに施したチルドスイーツの第3弾が登場。
焼き印デザインは全部で6種類。白色の生地の中には、カスタード味のクリームが入っている。
また、ランダムで1枚付属するオリジナルシールは全12種類。デザインは ”オルフェーヴル” 、 ”ドリームジャーニー” 、 ”ステイゴールド” 、といった様々なウマ娘たちが可愛くデフォルメされた「うまミニ」のデザインとなっている。
さらにシールの裏面には各キャラクターたちの ”ヒミツ” が……！ どんな ”ヒミツ” が書かれているのか、ウマ娘ファンなら見逃せない商品となっている。
ぜひお手元でご確認を。
（C） Cygames, Inc.
＞＞＞「ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き3」をチェック！（写真7点）
『ウマ娘 プリティーダービー』は、サイゲームスが展開するクロスメディアコンテンツ。実在する競走馬の名前と魂を受け継ぐ「ウマ娘」たちが、仲間やトレーナーたちと学園生活を送りながら＜トゥインクル・シリーズ＞制覇を目指す世界が舞台となっている。発表以来、ゲームやアニメ、音楽やコミカライズなど、さまざまなジャンルで作品展開を行っている。
焼き印デザインは全部で6種類。白色の生地の中には、カスタード味のクリームが入っている。
また、ランダムで1枚付属するオリジナルシールは全12種類。デザインは ”オルフェーヴル” 、 ”ドリームジャーニー” 、 ”ステイゴールド” 、といった様々なウマ娘たちが可愛くデフォルメされた「うまミニ」のデザインとなっている。
さらにシールの裏面には各キャラクターたちの ”ヒミツ” が……！ どんな ”ヒミツ” が書かれているのか、ウマ娘ファンなら見逃せない商品となっている。
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