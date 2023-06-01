【Pokemon Timeless Adventure】 3月14日 発売 価格：495円～

ポケモンセンターにて、30周年最初のテーマ「はじまる」をイメージしたイラストが描かれたグッズ「Pokemon Timeless Adventure」が3月14日から発売される。価格は495円（A4クリアファイル）から。

今回発売されるグッズでは、ピカチュウ・フシギダネ・ヒトカゲ・ゼニガメが、カントー地方のとある研究所に落ちていたポケモンずかんを、興味津々に見ている様子が描かれたアートが取り入れられている。

A4クリアファイルやステッカーセットをはじめ、アクリルブロックやカラビナリング付きのアクリルキーホルダーなどがラインナップされている。ロールクッキーは個包装なのでお土産にもぴったり。缶の底面には、ポケモンたちのシルエットが描かれている。

また今月は、「はじまる」にちなんで、「ポケットモンスター 赤・緑」のポケモンずかんをイメージした、ノートブックブランド「モレスキン」のノートが登場する。

A4クリアファイル

ステッカーセット

アクリルブロック

アクリルキーホルダー

Moleskine カスタムエディション オリジナルノートブック

ロールクッキー

「Pokemon Timeless Adventure」

発売日：3月14日

【商品詳細】

＜ポケモンセンター・ポケモンセンターオンライン共通＞

・A4クリアファイル Pokemon Timeless Adventure カントー/価格：495円

・ステッカーセット Pokemon Timeless Adventure カントー/価格：770円

・アクリルブロック Pokemon Timeless Adventure カントー/価格：2,860円

・アクリルキーホルダー Pokemon Timeless Adventure カントー/価格：935円

・Moleskine カスタムエディション Pokemon Timeless Adventure オリジナルノートブック/価格：4,950円

＜ポケモンセンター・ポケモンストア・ポケモンセンターオンライン共通＞

・ロールクッキー Pokemon Timeless Adventure カントー/価格：1,760円

販売店舗（※取り扱い商品は店舗によって異なる）

・ポケモンセンター全店

・ポケモンストア

・ポケモンセンターオンライン

Moleskine は1997年にブランドとして誕生し、かつてヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、パブロ・ピカソ、アーネスト・ヘミングウェイ、ブルース・チャトウィンなどの芸術家や思想家たちに愛用されながらも絶版となっていた、名もなき黒いノートブックの相続人であり継承者。今日のモレスキンは、様々な機能を持つノートブック、ダイアリー、バッグコレクションやデジタルツールなどを総括したライフスタイルブランドとして展開し、今を生きるクリエイティブで想像力に富んだプロフェッショナルたちをサポートしている。

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