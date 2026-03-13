Toua（とうあ）「アーティスト部門」受賞「これからも誰かに手を差し伸べられるよう」ベアトップドレスで美デコルテ輝く【第22回ベストデビュタント賞】
【モデルプレス＝2026/03/13】アーティストのToua（とうあ）が13日、都内で行われた「第22回ベストデビュタント賞発表・授賞式」に出席。美しいデコルテが輝くベアトップドレス姿で登場した。
【写真】23歳人気YouTube、美デコルテ輝くベアトップドレス姿
2025年7月に自身で作詞を手掛けた楽曲「I am I」をリリースするなど、幅広い活躍を見せているTouaは「アーティスト部門」を受賞。「枠にとらわれない、自由なビジュアル・考え方と、個性的な動きや発信でZ世代を中心に絶大な支持を集める。少数派の人や疎外感を持った人たちにも自身の経験から自分らしく生きること、ありのままで良いということを発信し続け、変化していく『今』の自分を大切にし、YouTubeやモデル、ブランドディレクターなどでマルチに活動している」という理由から表彰された。
イベントでは美しいデコルテが輝くベアトップドレス姿で登場した。トロフィーを受け取ると「私はこの世界に飛び込んで今年で5年目になりました」と振り返り「その中で私が1番大切にしていること、そして1番見てくれるみんなに伝えたいことは、自分らしくいることの大切さです」とコメント。「表現の仕方は時代によって変わっていくと思いますが、これからも誰かに手を差し伸べられるような、そんな発信をしていきたいと思っています」と意気込んだ。
「ベストデビュタント賞」は若手クリエイターを応援する趣旨のもと、デビューを飾った新人クリエイター＆アーティストの中から、特にこの1年の活動が社会・文化・業界・一般の人に支持され、影響を与え、将来を期待される人を各部門で選出する。今回は「アーティスト部門」で受賞したTouaのほか、同部門で村山悟郎氏（美術家、東京大学特任研究員／※授賞式欠席）、「ファッション部門」で木村由佳氏（Mukcyenデザイナー）、「音楽部門」でボタニカルな暮らし。（5ピースPOPバンド／※ギター・谷澤友和は授賞式欠席）が受賞した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳人気YouTube、美デコルテ輝くベアトップドレス姿
◆Toua、美デコルテ輝くベアトップドレス姿で登場
2025年7月に自身で作詞を手掛けた楽曲「I am I」をリリースするなど、幅広い活躍を見せているTouaは「アーティスト部門」を受賞。「枠にとらわれない、自由なビジュアル・考え方と、個性的な動きや発信でZ世代を中心に絶大な支持を集める。少数派の人や疎外感を持った人たちにも自身の経験から自分らしく生きること、ありのままで良いということを発信し続け、変化していく『今』の自分を大切にし、YouTubeやモデル、ブランドディレクターなどでマルチに活動している」という理由から表彰された。
◆第22回ベストデビュタント賞
「ベストデビュタント賞」は若手クリエイターを応援する趣旨のもと、デビューを飾った新人クリエイター＆アーティストの中から、特にこの1年の活動が社会・文化・業界・一般の人に支持され、影響を与え、将来を期待される人を各部門で選出する。今回は「アーティスト部門」で受賞したTouaのほか、同部門で村山悟郎氏（美術家、東京大学特任研究員／※授賞式欠席）、「ファッション部門」で木村由佳氏（Mukcyenデザイナー）、「音楽部門」でボタニカルな暮らし。（5ピースPOPバンド／※ギター・谷澤友和は授賞式欠席）が受賞した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】