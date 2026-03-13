¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¿·Ä¬ÊóÆ»¼õ¤±À¼ÌÀ¡¡¡ÈÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡É¡È»³ËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É°ãÈ¿¡É¤Ê¤É¤Î¼ÁÌä¾õ¡õ²óÅú¤ò¸ø³«¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡»³ËÜÂÀÏº»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£12Æü¤Ë¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿»ö°Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¿·Ä¬¼Ò¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤È¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µµ¤¤½¤¦¡©ÉÂµ¤¸øÉ½¸å½é¤Î³¹Àë¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
°ìÏ¢¤Î¿·Ä¬¼Ò¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¡2026Ç¯3·î12Æü¡Ë
°ìÏ¢¤Î¿·Ä¬¼Ò¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ÅöÊý¤ÎÇ§¼±¤¹¤ë»ö¼Â¤È¤ÏÂç¤¤ÊÁê°ã¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÞ¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÂ»¤Ê¤¦ÆâÍÆ¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¡¢¼éÈëµÁÌ³¤Ë¤âÈ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÊý¤È¤·¤Æ¤ÏÊÛ¸î»Î¤ÈÁêÃÌ¤·ÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤Ë¿·Ä¬¼Ò¤è¤ê¼ÁÌä¾õ¤òÄº¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë²óÅúºÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢µ»ö¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î²óÅú¤¬½½Ê¬¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µ»ö¤Î¤¦¤Á¤Î¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÎÁªÄê¤ò¤á¤°¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¹ñ²ñµÄ°÷Á´°÷¤¬ÅÞÌò°÷¤È¤Ê¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÅÞÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µÄ°÷»öÌ³½ê¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÅÞ¤È³ÆµÄ°÷¤¬ÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤éÀ°È÷¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞÌ³¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÛ¸î»Î¤È¤âÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÆü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µ»ö¤Ë¤Ï¼ÁÌä¾õ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»ö¼Â³ÎÇ§¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢²ñ¸«¤Ï¸«Á÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£¼è¤êµÞ¤®¡¢°Ê²¼¡¢¿·Ä¬¼Ò¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤È¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë²óÅú¤ò¶¦Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä¼éÈëµÁÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥¹¥¥ó¥°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¿·Ä¬¼Ò
½µ´©¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
¢£ÍÍ
°Ê²¼¡¢Äº¤¤Þ¤·¤¿¤´¼ÁÌä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ½êÂ°¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÅÞËÜÉô¤«¤é¡¢¸øÀßÈë½ñÏÈ¤òÅÞËÜÉô¤Ëº¹¤·½Ð¤·¡¢ÅÞ¤Î¶ÈÌ³¤ËÅö¤¿¤ë¿¦°÷¤ò·Á¼°Åª¤Ë¸øÀßÈë½ñ¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤ë´·¹Ô¤¬¤¢¤ë¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯£±·î¤ËÎ¥ÅÞ¤·¤¿Â¿¥±Ã«Î¼»á¤Ï¡¢½éÅöÁªÄ¾¸å¤Î2021Ç¯11·î¡¢»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤«¤é¡Ö¸øÀßÈë½ñÏÈ¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄ¾ÀÜ¸À¤ï¤ì¡¢ÅÞ¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¢£»á¤ò3Ç¯´Ö¤ÎÇ¤´üÃæ¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂ¿¥±Ã«»öÌ³½ê¤Î¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤È¤·¤Æ¸Û¤¤Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A1.
¤´»ØÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÅÞËÜÉô¤¬µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¸øÀßÈë½ñÏÈ¤òº¹¤·½Ð¤¹¤è¤¦µá¤á¡¢ÅÞ¿¦°÷¤ò·Á¼°Åª¤Ë¸øÀßÈë½ñ¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢µÄ°÷³èÆ°¤ÈÅÞÌ³¤ÎÁÐÊý¤òÃ´¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¿Íºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÄ°÷¤ÈÁêÃÌ¤Î¤¦¤¨¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¥±¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅÞ¤ÈµÄ°÷¤È¤Î¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¯À©Åª¤Ë·è¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Åö³ºÈë½ñ¤ÏµÄ°÷Èë½ñ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢ÅÞÌ³¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¢¡È»³ËÜÂåÉ½¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¡É¸øÀßÈë½ñ¤Î¡ÈÅÇ¤½Ð¤·¡É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿µÄ°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢2024Ç¯11·î¤è¤ê¡¢À¯ºöÈë½ñ¤Î¾ì¹ç¤Ï35Ëü±ß¡¢¸øÀßÂè°ìÈë½ñ¤Ï30Ëü±ß¡¢¸øÀßÂèÆóÈë½ñ¤Ï25Ëü±ß¤Î¸òÉÕ¶â¤¬Ëè·î¡¢µÄ°÷¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡¢¢£»á¤ÈÂ¿¥±Ã«¤È¤Î´Ö¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ LINE ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¤³¤ÎÄÌ¤ê¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A2.
¸øÀßÈë½ñ¤ËÅÞÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÞÌ³¶¨ÎÏ¶â¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷Áí»ÙÉô¤ËÂÐ¤·¤ÆÅÞ¤¬»Ùµë¤¹¤ë¸òÉÕ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¤Æ»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅÞÌ³¤Ë¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Åª¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3¡¤ºòÇ¯8·î¡¢Åö»þ¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÐ°æ¾Ï»á¤¬¡¢Èë½ñµëÍ¿º¾¼è¤Îµ¿¤¤¤ÇÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤ËÁÜºº¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÅÞÆâ¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¸øÀßÈë½ñ¤òÅÞ¤Ëº¹¤·½Ð¤¹¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢»ö¼Â¾åÅÞ¿¦°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÀßÈë½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·ó¶ÈÆÏ¤±¤òµÄ±¡»öÌ³¶É¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¡¢ÅÞËÜÉô¤«¤éÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A3.
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÅÞ¤Ï¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ÆµÄ°÷»öÌ³½ê¤ÎÈë½ñ¤¬ÅÞÌ³¤òÉôÊ¬Åª¤ËÃ´¤¦¤³¤È¤Ï¼ÂÌ³¾å°ìÈÌÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µÄ°÷»öÌ³½ê¤ÎÈë½ñ¤¬½êÂ°À¯ÅÞ¤ÎÅÞÌ³¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ó¿¦ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¤ËµÄ²ñ¤ä½°µÄ±¡¡¦»²µÄ±¡¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢Ç°¤Î¤¿¤áµÄ°÷²Ý¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¸í²ò¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÅÞÌ³¤òÂ¿¤¯Ã´¤¦Èë½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ó¿¦ÆÏ¤ÎÄó½Ð¤ò´«¤á¤ë¤è¤¦À°Íý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢µÄ°÷¤Î¿¦Ì³¤ÏÅÞÌ³¤ÈµÄ°÷¸Ä¿Í¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤¬Ì©ÀÜ¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦À¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÅÞÌ³¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬µÄ°÷¸Ä¿Í¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ê¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤ËÀþ°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎµÄ°÷¤òÊäº´¤¹¤ëÈë½ñ¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÞÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤½¤Î¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡¤¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¢£µÄ°÷¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¤½¤â¤½¤âµÄ°÷Èë½ñ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤Èë½ñ¤Î·ó¶ÈÆÏ¤±¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡¢¤È¤·¤Æ·ó¶ÈÆÏ¤±¤ËÈ½¤ò²¡¤¹¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¢£»á¤¬»öÌ³½ê¤òÄÉ¤ï¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¢£»á¤è¤ê¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A4. ¤´»ØÅ¦¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¢£µÄ°÷³èÆ°¤ÎÊäº´¶ÈÌ³¼«ÂÎ¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤ÏÈë½ñ¶ÈÌ³¤ÎÆâÍÆ¤äÌò³äÊ¬Ã´¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ä´À°¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´»ØÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤È¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
5¡¢¾åµ¤·¤¿¢£ÅÞ¿¦°÷¤¬¡ÈÌ¾µÁÂß¤·¡É¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£µÄ°÷»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤µÚ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A5.
¤´»ØÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÅÞ¿¦°÷¤¬Ì¾µÁÂß¤·¤È¤·¤Æ¸øÀßÈë½ñ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÅÞ¤Ï¾¯¿ôÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ÆµÄ°÷»öÌ³½ê¤ÎÈë½ñ¤¬ÅÞÌ³¤òÉôÊ¬Åª¤ËÃ´¤¦¤³¤È¤Ï¼ÂÌ³¾å°ìÈÌÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢µÄ°÷¤Î¿¦Ì³¤ÏÅÞÌ³¤ÈµÄ°÷¸Ä¿Í¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤¬Ì©ÀÜ¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦À¼Á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤«¤é¤É¤³¤Þ¤Ç¤¬ÅÞÌ³¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤¬µÄ°÷¸Ä¿Í¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ê¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤ËÀþ°ú¤¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èë½ñ¤¬¡¢µÄ°÷³èÆ°¤ÎÊäº´¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÅÞÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï²¿¤ÎÌäÂê¤â¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
6¡¢µÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤·¡¢ÅÞËÜÉô¤Î»Å»ö¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁÈ¿¥Åª¤Ë¹ñ¤«¤éÈë½ñµëÍ¿¤òº¾¼è¤·¤Æ¤¤¤¿¤ËÅù¤·¤¯¡¢º¾µ½ºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëµ®ÅÞ¤Î¤´¸«²ò¤ò¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A6.
µÄ°÷Èë½ñ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÂÖ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÞÌ³¤Î¤½¤Î¶ÈÌ³¤Î°ì´Ä¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´»ØÅ¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÈë½ñµëÍ¿º¾¼è¡×¤ä¡Öº¾µ½ºá¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤ÏÅö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
7¡¢¢£Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò´ðËÜÀ¯ºö¤È¤¹¤ëµ®ÅÞ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¢£¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤É¤¦Ç§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤´¸«²ò¤ò¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A7.
¤´»ØÅ¦¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ç¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¹¤Ç¤ËÏÂ²ò¹ç°Õ½ñ¤òÄù·ë¤Î¤¦¤¨²ò·è¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8¡¢»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤ÏºòÇ¯10·î9Æü¡¢Á°Æü¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Ç»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïº´²ì¸©¤Ç»Å»ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä«¤«¤éÃë²á¤®¤Þ¤ÇÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¶½¤¸¡¢¤½¤Î¸å¡¢»³ËÜÂåÉ½¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ê¡¢º´²ì¸©¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¡¢14»þÈ¾¤´¤í¡¢ÊÌÉÜ¥¤¥ó¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ç¡ÖÂ®ÅÙ°ãÈ¿¼«Æ°¼èÄùÁõÃÖ¡Ê¥ª¡¼¥Ó¥¹¡Ë¡×¤ËÂ®ÅÙÄ¶²á¤Ç¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢£»á¤ÎÌ¾µÁ¤Ç¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¥ì¥ó¥¿¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥¿¥«¡¼²ñ¼Ò¤«¤é¢£»á¤ËÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤â¡¢»³ËÜÂåÉ½¤Ï¡Ö¿´Åö¤¿¤ê¤Ê¤·¤Ç¤¹¡×¡ÖÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¡×¤È»Ø¼¨¤·¡¢12·îËö¤Ë¢£»á¤Î¼Â²È¤Ë½ÐÆ¬¤òµá¤á¤ë¥Ï¥¬¥¤¬ÂçÊ¬¸©·Ù¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤È¤â¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯1·î22Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»³ËÜÂåÉ½¤¬ÂçÊ¬¸©·Ù¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿¤È¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤¼¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯½ÐÆ¬¤»¤º¡¢»öÂÖ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢À©¸ÂÂ®ÅÙ¤ò²¿¥¥íÄ¶²á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê»¤»¤Æ¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9¡¢¤Þ¤¿¡¢¾åµ¥ª¡¼¥Ó¥¹ÁûÆ°¤ÎÀÞ¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¤Ï»³ËÜÂåÉ½¤è¤ê¢£»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÅÀºß¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ó¥¹¤òÃµÃÎ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾¦ÉÊ¡Ö¥³¥à¥Æ¥Ã¥¯ GPS ¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡×¤ò¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÅÞ¤Î·ÐÈñ¤Ç 2 ¤Ä¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ê»¤»¤Æ¤´¶µ¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A8¡¦9
¤´»ØÅ¦¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â®ÅÙ°ãÈ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆüÄøÄ´À°¤Î¤¦¤¨Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´»ØÅ¦¤Îµ¡´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÞ¤Î·ÐÈñ¤äÀ¯¼£»ñ¶â¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
