【PLA MAX ゲイルハウンド・ガイバー03】 2027年1月 発売予定 価格：9,900円

マックスファクトリーは、プラモデル「PLAMAX ゲイルハウンド・ガイバー03」を2027年1月に発売する。価格は9,900円。

本商品はマルチクリエイター・NAOKI氏が手掛ける「ティタノマキア」シリーズと、「強殖装甲ガイバー」のコラボにより誕生した新たなる姿のゲイルハウンドをPLAMAXシリーズで立体化したもの。

ガイバーの象徴的ともいえる武装「メガスマッシャー」を再現出来るギミックをはじめ、特徴的な左右2対の高周波ソードなど、ゲイルハウンドの随所にガイバーIIIの意匠が盛り込まれている。

頭部には一部、彩色済みパーツが使用され、オリジナル水転写式デカールも付属する。

(C)NAOKI

(C)高屋良樹／KADOKAWA