3月11日 注目決算　注目度A:テンポスHD、ＡＮＹＣＯＬＯＲほか

【注目度 A級】

◎テンポスホールディングス（2751）

Focus：大幅な成長見通しを予想している同社の進捗は要チェック。

◎ＡＮＹＣＯＬＯＲ（5032）

Focus：個人投資家から人気の銘柄。決算後大きな動きが予想される。

【注目度 注意】

×三井ハイテック（6966）

Careful：冴えない決算が続いているが、流れが変わるのかどうか注目。

【3月11日発表予定 14社】

3921 ネオジャパン 本決算

5031 モイ 本決算

6966 三井ハイテック 本決算

7064 ハウテレビジョン 本決算

7678 あさくま 本決算

2751 テンポスホールディングス ３Q

4026 神島化学工業 ３Q

5032 ＡＮＹＣＯＬＯＲ ３Q

7435 ナ・デックス ３Q

350A デジタルグリッド ２Q

4599 ステムリム ２Q

6577 ベストワンドットコム ２Q

5132 ｐｌｕｓｚｅｒｏ １Q

9236 ジャパンＭ＆Ａソリューション １Q

※本稿は、投資における情報提供を目的としたものです。株式の売買は自己の責任において、ご自身の判断で行うようお願いします。