3月11日 注目決算　注目度A:テンポスHD、ＡＮＹＣＯＬＯＲほか

【注目度 A級】
◎テンポスホールディングス（2751）
Focus：大幅な成長見通しを予想している同社の進捗は要チェック。

◎ＡＮＹＣＯＬＯＲ（5032）
Focus：個人投資家から人気の銘柄。決算後大きな動きが予想される。

【注目度 注意】
×三井ハイテック（6966）
Careful：冴えない決算が続いているが、流れが変わるのかどうか注目。

【3月11日発表予定　14社】
3921　ネオジャパン　本決算
5031　モイ　本決算
6966　三井ハイテック　本決算
7064　ハウテレビジョン　本決算
7678　あさくま　本決算
2751　テンポスホールディングス　３Q
4026　神島化学工業　３Q
5032　ＡＮＹＣＯＬＯＲ　３Q
7435　ナ・デックス　３Q
350A　デジタルグリッド　２Q
4599　ステムリム　２Q
6577　ベストワンドットコム　２Q
5132　ｐｌｕｓｚｅｒｏ　１Q
9236　ジャパンＭ＆Ａソリューション　１Q

