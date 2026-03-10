「ラブ・ライナー」が、『美少女戦士セーラームーン』とコラボしたリキッドアイライナーを、2026年3月15日（日）より数量限定で発売する。

■セーラー戦士をイメージした華やかな限定デザイン

「カワイイ」をテーマに自分らしさや個性を大切にするラブ・ライナーと、強さと可憐さをあわせ持つ個性豊かなセーラー戦士たちがコラボレーション。コラボパッケージは原作イラストをあしらった華やかな限定デザイン。ボトルとキャップはそれぞれのセーラー戦士をイメージしたカラーを採用し、守護星マークと銀河を思わせる星柄をあしらった優美な仕上がりとなっている。さらに、リフィル対応のリユーザブルボトル仕様。限定デザインのボトルを繰り返し使用できる設計となっている。

■商品情報

ｍｓｈ株式会社

ラブ・ライナー リキッドアイライナーR5 マツキヨココカラ限定 美少女戦士セーラームーンデザイン全3色（モカグレージュ、ダークブラウン、ブラック）1,760円（税込）

販売先マツモトキヨシグループ・ココカラファイングループマツキヨココカラオンラインストアSailor Moon store（原宿本店）「美少女戦士セーラームーン」オフィシャルファンクラブ“Pretty Guardians”