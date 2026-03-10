フィギュア本田真凜がコスメブランドLuarineを立ち上げ！「大きな夢が1つ叶った」と喜び語る
2026年3月4日、都内にて、コスメブランド「Luarine(ルアリン)」のブランドローンチ発表会が開催され、同ブランドをプロデュースしたプロフィギュアスケーターの本田真凜さんが登壇した。
【写真】「Luarine」第1弾アイテムの美容液UV下地とハイライターを手に持つ本田真凜さん
本田さん初プロデュースのコスメブランド「ルアリン」は、“透明感ヒカリメイク”を実現。第1弾アイテムは、透明感の土台を作る美容液UV下地「ルアリン ピュアグロウセラム UVプライマー」(30グラム/1650円)と、光をまとうハイライター「ルアリン シーヴェールハイライター」(全3色/1430円)を展開する。
本田さんは「数カ月前に実際に完成品を手にしたとき、うれしくて本当に手が震えて持てないぐらいでした。そこから毎日、使うたびに手が震えるぐらいの気持ち」と、喜びをコメント。
続けて、「小学校2年生のときに、スケートの試合で自分でメイクするようになったのがコスメとの最初の出合い。そこから今日までずっとメイクが好きで。中学生の頃、練習帰りに駅の前にあったお店でたまたま“プロデュースコスメ”というものに出合って、そのときに『コスメってプロデュースできるんだ』というのを知って、そこから自分なりに成分だったり、どんな商品を出したいかというのだったり、名前だったり、ブランドのイメージだったりをノートに書き溜めるようになって。今日こうしてブランドローチイベントに立っているのが、信じられないような気持ちですが『大きな夢が1つ叶ったな』という気持ちです」と、しっかりとした口調で語った。
そして「ルアリン ピュアグロウセラム UVプライマー」については、「SPF50＋・PA＋＋＋＋で、日本国内最高レベルのUVカット率を維持しつつ、みずみずしく、使い心地のいい質感にこだわりました」と説明。「紫外線対策というのはけっこう幼いころから徹底していて。なので、UVカット成分がばっちり入っているというのは、一番妥協できないポイントでもありました」と話した。
また、「ルアリン シーヴェールハイライター」については、「『普段使いしやすいものを』と、こだわって作ったのですが、特に『01 ムーンベージュ』は毎日使っているアイテムで、本当に絶妙な光加減。『02 グロウピンク』は、今日、マットなチークの上に重ねて使っています」と紹介。
特に気に入っているという「03 スノーマリン」については、「自分でも、水色のハイライターって『どこに使ったらいいんだろう』というような気持ちがあったんですけど、そんな中でも使いやすいカラーというのにこだわって作りました。パッケージデザインも私が携わっているのですが、箱の裏面に“おすすめの使用方法”として、顔のイラストを描いていたりするので、わかりやすくなっているんじゃないかな？と思います」とアピールしていた。
取材・文＝平井あゆみ
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
