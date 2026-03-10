BTS（防弾少年団）が新アルバム『ARIRANG』の発売に合わせ、国立博物館文化財団とコラボしたグッズ5種を販売する。

HYBE（ハイブ）と国立博物館文化財団は10日、公式ファングッズを販売するポップアップストア「BTSポップアップ：ARIRANG」を開催すると明らかにした。ポップアップストアでは、アルバムタイトル『ARIRANG』に合わせ、韓国の伝統美を現代風にアレンジした▶ショルダーバッグ▶カードホルダー▶ヘアクリップ▶ヘアピン▶レイヤードスカートなどを新たに発売する。

これらのグッズのデザインは、いわゆる「エミレ鐘」として知られる国立慶州（キョンジュ）博物館所蔵の国宝「聖徳大王神鐘（所蔵品番号・慶州115）」の文様をモチーフにした。国立博物館文化財団は「聖徳大王神鐘の供養者像と、その周囲を取り巻く雲文様をグラフィック化し、各商品のデザインに適用した」と説明した。

BTSと国立博物館文化財団のコラボは、2024年の「BTS DALMAJUNG X MU:DS」に続き2回目となる。「MU:DS」は国立博物館文化財団の商品ブランドだ。国立博物館文化財団の鄭湧錫（チョン・ヨンソク）社長は「聖徳大王神鐘は優れた造形美と鋳造技術で世界に認められている韓国文化遺産の精髄だ」とし、「今回のコラボを通じ、新羅の職人の美しい手仕事がBTSを愛する世界中の人々に届くことを願う」と述べた。

ポップアップストアは新世界百貨店本店ザ・ヘリテージとソウル市竜山区（ヨンサング）のHYBE社屋の2カ所に設置される。来場は混雑を避けるため「ウィバーススポット（Weverse Spot）」事前予約システムを通じて行われる。12日、ウィバースショップで一部商品の先行販売を開始し、20日からはすべての商品の購入が可能になる。カムバック当日の20日には国立中央博物館内のミュージアムショップでも商品を直接購入できる。