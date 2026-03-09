この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】が「【無料で使える】Googleの音楽生成AIツール「ProducerAI」爆誕！ ～日本語ボーカル曲の作り方を徹底解説～」を公開した。この動画では、2026年2月下旬にGoogleがリリースした音楽生成AIツール「ProducerAI」について、その概要や使い方を解説している。



「ProducerAI」は、テキストからJ-POPやRock、HIP HOPなど、様々なジャンルの日本語ボーカル曲を生成できるAIツールである。以前は「Riffusion」という名称で招待制で展開されていたが、2026年2月24日にGoogleのAI系実験プロジェクト「Google Labs」に加わり、誰でも無料で利用可能となった。



このツールには、Googleの最新音楽生成AIモデル「Lyria 3 (preview)」が実装されており、従来の音楽生成AIにはない独自機能が特徴だ。AIチャット経由で楽曲を対話形式で修正したり、ドラムマシンやMP3プレイヤーといった音楽系アプリを生成する「Spaces」機能、さらに生成した楽曲からミュージックビデオを自動で作成する機能も備えている。



また、ユーザーが過去に生成した楽曲から音楽の好みをAIが学習し、よりパーソナライズされた楽曲を生成する機能も実装。この機能は、ツールを一定の条件で使用することで利用可能になる。



料金プランは、楽曲を生成するごとに消費するクレジット制を採用している。無料ユーザーでも毎日クレジットが付与されるため一定回数は無料で利用できるが、より多くの楽曲を生成したい場合は有料のサブスクプランも用意されている。プランは「Starter」「Plus」「Member」の3種類があり、プランに応じて毎月付与されるクレジット数や同時に生成できる楽曲数が増加する。