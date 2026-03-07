マーキュリーデュオの春アウター特集2026新生活に映える上品コーデ

新しい季節のスタートにぴったりな春アウターが、「MERCURYDUO（マーキュリーデュオ）」の2026 SPRING COLLECTIONから登場しました。上品さとトレンド感を兼ね備えた4型が揃い、新生活の通勤やお出かけスタイルにも活躍するラインアップです。軽やかな春の装いを楽しめるアイテムは、ワードローブに加えたくなる魅力がいっぱい♡日常を少し華やかにしてくれる新作アウターをチェックしてみましょう。

春の主役トレンチ＆軽やかジャケット

新生活に取り入れやすい定番アウターとして、トレンチコートとジャケットがラインアップ。着回しやすさと女性らしさを両立したデザインが魅力です。

ベーシックトレンチコート



価格：19,800円

風に揺れる柔らかなツイル素材を使用した、MERCURYDUO人気No.1のトレンチコート。ウエストリボンや袖ベルトを調整することでシルエットにメリハリが生まれ、女性らしい印象に仕上がります。春らしい明るいカラー展開でコーディネートを華やかに彩る一着です。

カラー：アイボリー／ピンク／ライトブルー／ラベンダー（サイズ：S／M）

発売日：全国の取り扱い店舗、公式通販サイトにて販売中

バックドレープジャケット



価格：18,700円

流れるようなバックドレープとレザーパッチがアクセントになったトレンド感のあるジャケット。

計算されたシルエットが自然なくびれを演出し、すっきりとした着こなしを叶えます。大きめポケット付きで実用性も高く、通勤スタイルにもおすすめです。

カラー：アイボリー／ミント／ブラウン（サイズ：S／M）

発売日：3月11日(水)より順次店頭入荷

きれいめ派におすすめジャケット

クロップドジャケット



価格：16,500円

コンパクトな丈感とメタルボタンが印象的なクロップドジャケット。立体感のあるショルダーラインが美しいシルエットを作り、羽織るだけで洗練された印象に仕上がります。

ドレスとも相性がよく、オケージョンから通勤まで幅広く活躍します。

カラー：アイボリー／チャコールグレー（サイズ：S／M）

発売日：全国の取り扱い店舗、公式通販サイトにて販売中

メタルボタン使い紺ブレザー



価格：17,600円

知的な印象のネイビーが魅力のダブルジャケット。ややゆとりのあるシルエットと長めの丈感が抜け感を演出し、こなれた着こなしを叶えます。

ゴールドボタンがクラシカルなアクセントとなり、シンプルなコーディネートも華やかに仕上がります。

カラー：ネイビー（サイズ：S／M）

発売日：3月18日(水)より順次店頭入荷

春コーデを格上げするアウター

春のスタートにぴったりなマーキュリーデュオの新作アウターは、女性らしいシルエットと着回し力の高さが魅力です。

通勤やお出かけなどさまざまなシーンで活躍し、季節のコーディネートを上品にまとめてくれます。新生活に向けて、自分らしい一着を選んで春のおしゃれを楽しんでみてください♪