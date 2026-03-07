この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

街角給与明細が「オーストラリアの医者にインタビュー」と題した動画を公開。オーストラリアでリハビリテーション専門医として働く男性が、年収6000万円という高収入の実態や、意外な医師志望動機、そして若手へのメッセージを語った。



インタビューに応じたのは、学会出席のために一時帰国中だった日本人男性。現在はオーストラリアのシドニーから南へ1時間ほどの町で、病院勤務と自身のペインクリニック経営の二足のわらじを履いているという。気になる年収について尋ねられると、男性はあっけらかんとした様子で「6000万円くらいかな」と回答。しかし、その華やかな収入の一方で「12時間以上はやってるんじゃないかな」と長時間労働の実態も明かし、将来の夢については「大きなクリニックを作って、ワーク・ワーク・バランスなんで、ワークをどれだけ減らして旅行して…」と、労働時間を減らして人生を楽しみたいという切実な本音をのぞかせた。



動画中盤では、男性の趣味である車についても言及。「車が好きなんで」と語る男性は、現在4台の車を所有しているという。普段使いの「ルノーのカングー」に加え、サーキットで走らせるための「ロータスのエリーゼ」、「アバルトの595」、「ミニクーパーS」と、車好きにはたまらないラインナップを披露した。



また、医師を目指したきっかけについて話が及ぶと、幼少期に病弱だった母の通院に付き添う中で医師に憧れを持ったというエピソードを披露。さらに、「消毒液の、病院のあの匂いが子供の頃好きで」と、独特な嗜好も告白し、インタビュアーの笑いを誘った。



動画の最後、若手医師へのアドバイスを求められた男性は、表情を引き締め「Be kind to everyone（みんなに親切に）」と語りかけた。「他の人の助けがあって自分がいるわけだから、自分がやられて嫌なことはやらない」と、成功の秘訣は周囲への感謝と倫理観にあると説き、「あとは努力すればサクセスになると思う」と力強い言葉で締めくくった。異国の地で成功を収めた医師の言葉には、高収入や高級車といった物質的な豊かさ以上に、人としての誠実さが重要であるという普遍的な教訓が込められている。