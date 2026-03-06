ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が開幕した。"侍ジャパン"に熱視線が注がれる一方、台湾代表"中華隊"には選手とは別のもう一つの主役がいる。台湾プロ野球を支える代表応援チーム「CT AMAZE」のチアリーダーたちだ。なかでも名門大学出身のジェシーに熱視線が集まりそうだ。

台湾プロ野球（CPBL）の人気球団「富邦ガーディアンズ」を支える公式チア「Fubon Angels」に所属するジェシー（Jessy／本名・許嘉欣）。台湾代表応援チーム「CT AMAZE」に2024年以降、毎年選出されている実力派でもある。

海外事情に詳しい記者が解説する。

「168センチ、48キロ。色白の肌に花のような笑顔。その端正な顔立ちは、AKB48 Team TPの元メンバーの阿部マリアに似ていると話題になり、"富邦阿部瑪利亞"（富邦版・阿部マリア）の愛称が定着しています。

出身は、1957年創設の女子商業学校を前身とする銘傳大学。同大学はコミュニケーション学部からキャスターやリポーターを多数輩出してきたことでも知られ、台湾の大手ニュースチャンネル『三立新聞台』の人気キャスター・FiFi Wangもその一人です。ジェシーはこの大学で経済と金融を学ぶかたわら、韓国語も独学でマスター。華やかなビジュアルに加え、"インテリ"という一面もあわせ持ちます」

モデルや展示会コンパニオン、企業イベントコンパニオンとして活動し、ダンスグループ「Rainbow girls」のメンバーとしても経験を積んだジェシーは、外資系航空会社の客室乗務員試験に合格。それでもチアを選んだジェシーだが、「Fubon Angels」のメンバーになるまでには3年がかかっていた。

オーディションに2度の不合格を経て、3度目でようやく合格。2021年、念願のメンバー入りを果たし、2022年には他球団・味全龍のチアチーム「小龍女（Dragon Beauties）」へ移籍。しかしケガの影響でシーズンを通して活動できず、家庭の事情もあり同年に離脱。ネットでファンから励ましの言葉をかけてもらったことで、2023年に「やっぱり私はここが好き！」と「Fubon Angels」へ復帰した。

元北海道日本ハムファイターズ・杉谷拳士は応援タオル掲げる

プライベートでは旅行が大好き。Instagramには大人っぽいショットも多く、そのギャップに魅了されたフォロワーは10万を突破した。

元北海道日本ハムファイターズの杉谷拳士もジェシーファンで、台湾を訪問して富邦悍將の始球式に参加した際、球場でジェシーの応援タオルを掲げる姿が注目を集めた。

「こんにちは、大好きだよ〜！」と応えたジェシーに対し、杉谷が「きゅんです」と指ハートを作る様子が台湾メディアで大きく報じられ、「まさに"推しにガチ恋"の"暈船（＝ときめきすぎてクラクラすること）"状態」だと、台湾野球ファンも歓喜。「本当に好きなんだね！」と温かい反応がネット上に広がった。

「杉谷の所属していた北海道日本ハムファイターズといえば、ファイターズガールによる"きつねダンス"が一大ブームを巻き起こしましたが、ジェシーも『Fubon Angels』として『狐狸舞（きつねダンス）』を披露したことがあります」（同前）

テレビレポーター顔負けのレポート力も

また、ジェシーは球団の公式応援団YouTubeチャンネルにも出演。応援団団長や団員とともに観光企画動画などに登場して、時折天然な一面をのぞかせながら、テレビレポーター顔負けのレポート力を見せるなど、その振り幅の大きさでもファンを魅了している。

3月6日の台湾との1次ラウンドでは、日台の熱戦をスタジオからさらに盛り上げるだろう。

"インテリチア"ジェシー、そして「CT AMAZE」の応援パフォーマンスにもぜひ注目したい。