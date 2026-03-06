【サブウェイ】580円モーニング「サンドセット」登場　昼得セットは12種に拡充、価格改定も

サンドイッチチェーンのサブウェイは3月18日、「モーニングセット」と「昼得セット」のメニュー内容および販売価格を改定する。

〈モーニングセット リニューアル概要〉

毎日午前11時まで提供しているモーニングセットでは、「ドリンクセット」を30円値上げする。あわせて、通常のレギュラーサイズのサンドイッチを提供する新メニュー「サンドセット」（税込580円）を新たに導入する。

「サンドセット」は、単品価格と比べて最大200円お得になるという。

※例：アボカドベジーサンド（税込520円）＋ドリンク単品（税込260円）の場合。

今回の改定に伴い、現在モーニングで提供している「サラダセット」（税込490円）は終売となる。朝の時間帯の需要拡大や、レギュラーサンドイッチ販売を求める声を受け、定番商品を中心とした構成へ再編し、より分かりやすく選びやすいラインアップとした。

【画像(12点)はこちら】昼得セット「アボカドベジー」「贅沢てりたま」「BLT」など

■モーニングセット 新価格（すべて税込）

【サンドセット】各580円＝新設

・たまごサンド＆ドリンク

・アボカドベジーサンド＆ドリンク

・ハムサンド＆ドリンク

【スープセット】各490円＝価格据え置き

・チーズサンド＆スープ（トマト）

・チーズサンド＆スープ（コーン）

【ドリンクセット】各420円＝30円値上げ

・たまごチーズサンド＆ドリンク

・たまごハムサンド＆ドリンク

モーニングセット 新価格

※「スープセット」「ドリンクセット」のサンドイッチは、レギュラーサイズ（約15cm）の半分のサイズで提供する。

〈昼得セット リニューアル概要〉

毎日午前11時から午後4時までの時間限定で展開している週替わりの「昼得セット」についても、30円〜90円の値上げを実施する。一方で、ラインアップはこれまでの8種類から12種類へ拡充する。

週替わりメニューは、A・B・Cの3パターンで展開する。

【画像】昼得セット「アボカドベジー」「贅沢てりたま」「えびたま」「BLT」「チリチキン」など

■週替わり昼得セット 新価格

Aメニュー / Bメニュー / Cメニュー / 価格

たまご / チーズオンチーズ / アボカドベジー★ / 各580円

チリチキン / ハム★ / サラダチキン★ / 各680円

BLT / えびたま / てり焼きチキン / 各780円

贅沢てりたま★ / ローストビーフ / スパイシークラブ★ / 各880円

※★は新ラインアップ

※セットでは、上記サンドイッチに加え、ドリンクまたはポテトのいずれか1品を選べる。

※ポテトセットは、プラス160円でドリンクを追加可能。

週替わり昼得セット 新価格

スパイシークラブハウス