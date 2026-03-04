11インチ・13インチiPad Air（M4）の予約は3月4日23時15分から！Appleや量販店、docomo、au、SoftBankの価格をまとめて紹介
|11インチ・13インチiPad Air（M4）をNTTドコモやau、SoftBankでも取り扱い！各社による価格や予約ページをチェック
既報通り、Appleは2日（現地時間）、同社が展開するタブレット「iPad」の薄型モデル「iPad Air」シリーズの新商品として「11インチiPad Air（M4）」および「13インチiPad Air（M4）」を発表しました。日本を含む35の1次販売国・地域では2026年3月11日（水）に発売され、発売に先立って日本時間（JST）の2026年3月4日（水）23時15分に予約受付を開始します。
そこで本記事では各販路における価格（金額はすべて税込）や割引、キャンペーン、オンライン予約ページなどをまとめて紹介します。なお、日本で販売されるモデルはWi-Fi＋Cellularモデルでは11インチが型番「A3460」、13インチが型番「A3462」となっており、日本を含む60カ国・地域で販売され、内蔵ストレージは128GBおよび256GB、512GB、1TBの4種類で、カラーバリエーションはスターライトおよびスペースグレイ、ブルー、パープルの4色がラインナップされています。
11インチiPad Air（M4）と13インチiPad Air（M4）
13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）はiPad Airシリーズとしては初めてひと世代ごとに2モデルとなった前々機種「11インチiPad Air（M2）」および「13インチiPad Air（M2）」や前機種「11インチiPad Air（M3）」および「13インチiPad Air（M3）」に続いて同様に商品名の命名規則も揃えられてチップセット（SoC）を冠した商品名となり、新たにSoCは「Apple Silicon」の「M4」を搭載し、超高速なパフォーマンスやより大容量の内蔵メモリー、そして強化された接続性によって素晴らしい価値を提供するということです。
基本的にはそれぞれ11インチiPad Air（M3）および13インチiPad Air（M3）の仕様をほとんど継承しており、画面の周りの縁（ベゼル）が狭くなっているものの、顔認証「Face ID」には対応せず、本体側面の電源キー（トップボタン）部分に指紋認証「Touch ID」を搭載し、充電・外部接続端子はUSB-Cを採用しています。各部位はこれまでのiPad Proと同様にトップボタンや音量調節ボタン、デュアルスピーカー、デュアルマイク、USB-C端子、磁気コネクター、Smart Connectorで、同梱品はiPad Air本体のほか、USB-C充電ケーブル（1m）と20W USB-C電源アダプタです。
13インチiPad Air（M4）のカラーバリエーション
11インチiPad Air（M4）のカラーバリエーション
画面は13インチモデルが約12.9インチ2732×2048ドットIPS液晶「Liquid Retinaディスプレイ」（約264ppi）、11インチモデルが約10.86インチ2360×1640ドットIPS液晶「Liquid Retinaディスプレイ」（約264ppi）を搭載し、サイズは13インチiPad Air（M4）が約280.6×214.9×6.1mm、11インチiPad Air（M4）が約247.6×178.5×6.1mmとM2モデルやM3モデルとまったく一緒で、質量は13インチiPad Air（M4）のWi-Fiモデルが約616g、Wi-Fi＋Cellularモデルが約617g、11インチiPad Air（M4）のWi-Fiモデルが約464g、Wi-Fi＋Cellularモデルが約465gと、13インチiPad Air（M4）はM3モデルと同じですが、11インチiPad Air（M4）はM3モデルよりも微妙に重くなっています。
またApple M4（3つの高性能コアと5つの高効率コアを搭載した8コアCPU、9コアGPU、16コアNeural Engine）、12GBのユニファイドシステムメモリー（RAM）、秒速120GBのメモリー帯域幅になったことで前機種と比べて性能の大きな飛躍をもたらし、M3モデルのiPad Airよりも最大30％高速で、M1搭載のiPad Airよりも最大2.3倍高速となっており、AIのためのパワフルな機種に仕上がっているとのこと。Wi-Fi＋CellularモデルではSIMとしてeSIMに対応し、日本で販売される製品の対応周波数帯は以下の通り。その他の詳細な製品情報は『Apple、新タブレット「iPad Air（M4）」（11インチ・13インチ）を発表！3月11日発売、3月4日23時15分予約開始。価格は9万8800円から - S-MAX』をご覧ください。
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100MHz
2G GSM: -
＜AppleおよびApple Premium Reseller＞Appleでは直営店「Apple Store」および公式Webストア（Apple.comおよび専用iOSアプリ「Apple Store」）、Apple Premium Resellerはヨドバシカメラやビックカメラ、Amazon.co.jpなどの一部店舗およびECサイトで13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）が3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。
・iPad Air - Apple（日本）
・iPad Airを購入 - Apple（日本）
・ヨドバシ.com - Apple（アップル） iPad Air M4の驚異的なパワー、内蔵。
価格はオープンながら希望小売価格およびApple公式Webストアでは以下のようになっており、ヨドバシカメラやビックカメラなどではApple製品は購入金額の1％分がポイント還元されます。なお、これらの製品のうちのWi-Fi＋Celluarモデルはオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）となります。
|機種
|容量
|価格
|AppleCare+
|Wi-Fi＋Cellularモデル
|Wi-Fiモデル
|13インチ
iPad Air
（M4）
|128GB
|154,800円
|128,800円
|一括16,800円
（月額850円）
|256GB
|170,800円
|144,800円
|512GB
|206,800円
|180,800円
|1TB
|242,800円
|216,800円
|11インチ
iPad Air
（M4）
|128GB
|124,800円
|98,800円
|一括12,800円
（月額650円）
|256GB
|140,800円
|114,800円
|512GB
|176,800円
|150,800円
|1TB
|212,800円
|186,800円
＜NTTドコモ＞NTTドコモでも13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）が3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。なお、営業時間外の店舗は3月5日（木）開店時から予約を受け付けるとのこと。販売拠点はドコモショップや量販店などのドコモ取扱店および公式Webストア「ドコモオンラインショップ」などで、残価設定方式の販売施策「いつでもカエドキプログラム」の対象です。また「家族まとめてキャンペーン」の対象機種で、家族で2台の対象機種を同月内・同一店舗で購入すると、最大5,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）がプレゼントされます。なお、ドコモオンラインショップでは発売に先立って3月9日（月）10時に購入手続きが開始され、発売日以降に順次お届けとなります。
・ドコモ、iPhone 17eとiPad Airを発売 | お知らせ | NTTドコモ
・新しいiPadのご予約・ご購入手続きについて | お知らせ | ドコモオンラインショップ
・（PDF）「iPhone 17e」「13 インチ iPad Air（M4）」「11 インチ iPad Air（M4）」のドコモオンラインショップ販売価格 | NTTドコモ
・11インチiPad Air（M4）・13インチ iPad Air（M4） | 機種変更・購入・予約｜ドコモオンラインショップ｜NTTドコモ
|13インチiPad Air（M4）
|新規契約／機種変更（5G→5G）／契約変更（FOMA／Xi→5G）
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|価格
|185,680円
|203,830円
|246,400円
|289,080円
|分割支払金（1〜23回／月）※3
|3,883円
|4,385円
|5,433円
|6,542円
|分割支払金（24回目）
|96,360円
|102,960円
|121,440円
|138,600円
|再分割支払金（1〜24回／月）※4
|4,015円
|4,290円
|5,060円
|5,775円
|いつでもカエドキプログラム※5※6利用時負担額
|23カ月目に返却した場合※7
|89,320円
|100,870円
|124,960円
|150,480円
|プログラム利用料
|0円
|0円
|0円
|0円
|11インチiPad Air（M4）
|新規／機種変更（5G→5G）／契約変更（FOMA／Xi→5G）
|128GB
|256GB
|512GB
|1TB
|価格
|145,200円
|167,200円
|209,880円
|251,350円
|分割支払金（1〜23回／月）※3
|2,984円
|3,481円
|4,706円
|5,590円
|分割支払金（24回目）
|76,560円
|87,120円
|101,640円
|122,760円
|再分割支払金（1〜24回／月）※4
|3,190円
|3,630円
|4,235円
|5,115円
|いつでもカエドキプログラム※5※6利用時負担額
|23カ月目に返却した場合※7
|68,640円
|80,080円
|108,240円
|128,590円
|プログラム利用料
|0円
|0円
|0円
|0円
※2 他の割引と重畳できない場合があります。
※3 分割支払金は1回目のみお支払額が記載と異なる場合があります。
※4 23カ月目までに対象機種を返却しない場合は支払期間（回数）を49カ月（47回）に延長し、24回目（残価）の分割支払金をさらに24分割した金額を24回目以降の各回の分割支払金（再分割支払金）として支払う必要があります。
※5 残価設定型24回の分割払いでの購入時に本プログラムに加入して故障、水濡れ、著しい外観破損および画面割れがないこと、その他のNTTドコモが指定の査定基準を満たした対象機種を返却した場合の金額です。なお、プログラムの利用にはdポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズの加入が必要となります。またプログラムの利用には利用の際の契約状態および利用の機種に応じたプログラム利用料の支払いが必要です（法人名義はお支払い対象外）。
※6 22カ月目までに対象機種を返却し、NTTドコモが定める利用条件を満たした場合「早期利用特典」としてプログラムの利用申込みをされた翌月〜23回目までの分割支払金からNTTドコモがあらかじめ定めた額を毎月割引します。金額等詳細はNTTドコモの公式Webサイトをご確認ください。
※7 分割支払金（1〜23回／月）×23カ月＋プログラム利用料
※8 「ドコモで買替えおトク割」対象商品を購入した後、当該購入日（ドコモオンラインショップ／ahamoサイトでの購入はNTTドコモによる本登録日）を1日目とした31日間のうちに対象商品購入名義と同じ名義で「いつでもカエドキプログラム」に加入しているお手元の機種を返却（利用申込）すると、「ドコモで買替えおトク割」適用でプログラム利用料が免除されます。「ドコモで買替えおトク割」の詳細についてはNTTドコモの公式Webサイトをご確認ください。
※9 機種ご利用者が購入時に22歳以下（年齢確認が必要）で「ドコモMAX」を契約（予約申込み除く）の場合または「U15 はじめてスマホプラン」を契約（予約申込み除く）の場合に購入の翌々月にd ポイント（期間・用途限定）で30,000ポイント還元となります（ポイント還元時に「d ポイントクラブ」会員であることが必要です）。
※10 対象料金プラン（ドコモ ポイ活 MAX）を契約（翌月からの予約適用も対象）の場合が対象です。
＜au（KDDIおよび沖縄セルラー電話＞KDDIおよび沖縄セルラー電話では携帯電話サービス「au」において13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）が3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。なお、営業時間外の店舗は3月5日開店時から予約を受け付けます。販売拠点はauショップやau Style、UQスポット、量販店などのau取扱店・UQ mobile取扱店および公式Webストア「au Online Shop」などで、残価設定方式の販売施策「スマホトクするプログラム＋」の対象となっています。
・au、新しい「iPad Air」を3月11日に発売 | KDDI News Room
・（PDF）【au Online Shop価格】11インチiPad Air（M4）/13インチiPad Air（M4）（PDF形式：462KB） | au
・13インチiPad Air（M4）・11インチiPad Air（M4） | iPad | au
|機種
|容量
|価格
|実質負担額
|13インチ
iPad Air
（M4）
|128GB
|186,800円
（4,224円＋4,208円／月×22回＋90,000円）
|96,800円〜
|256GB
|204,800円
（4,654円＋4,643円／月×22回＋98,000円）
|106,800円〜
|512GB
|247,800円
（5,600円＋5,600円／月×22回＋119,000円）
|128,800円〜
|1TB
|289,800円
（6,568円＋6,556円／月×22回＋139,000円）
|150,800円〜
|11インチ
iPad Air
（M4）
|128GB
|149,800円
（3,428円＋3,426円／月×22回＋71,000円）
|78,800円〜
|256GB
|168,800円
（3,880円＋3,860円／月×22回＋80,000円）
|88,800円〜
|512GB
|211,800円
（4,826円＋4,817円／月×22回＋101,000円）
|110,800円〜
|1TB
|253,800円
（5,794円＋5,773円／月×22回＋121,000円）
|132,800円〜
＜SoftBank（ソフトバンク＞ソフトバンクでは携帯電話サービス「SoftBank」において13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）が3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。なお、営業時間外の店舗は3月5日開店時から予約を受け付けます。販売拠点はSoftBank版がソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」などで、販売施策「新トクするサポート＋」の対象です。
・「iPhone 17e」と新しい「iPad Air」を3月11日に発売〜予約受け付けを3月4日に開始〜 | 企業・IR | ソフトバンク
・（PDF）13インチiPad Air（M4）／11インチiPad Air（M4） 機種代金（PDF） | ソフトバンク
・13インチiPad Air（M4）・11インチiPad Air（M4） | ソフトバンク
|機種
|容量
|価格
|実質負担額
（特典利用料11,000円含む）
|13インチ
iPad Air
（M4）
|128GB
|193,680円
（1〜24回：2,990円／月、25〜48回：5,080円／月）
|82,760円〜
|256GB
|213,840円
（1〜24回：3,490円／月、25〜48回：5,420円／月）
|94,760円〜
|512GB
|258,480円
（1〜24回：4,490円／月、25〜48回：6,280円／月）
|118,760円〜
|1TB
|303,840円
（1〜24回：5,490円／月、25〜48回：7,170円／月）
|142,760円〜
|11インチ
iPad Air
（M4）
|128GB
|156,240円
（1〜24回：1,990円／月、25〜48回：4,520円／月）
|58,760円〜
|256GB
|175,680円
（1〜24回：2,490円／月、25〜48回：4,830円／月）
|70,760円〜
|512GB
|221,040円
（1〜24回：3,490円／月、25〜48回：5,720円／月）
|94,760円〜
|1TB
|265,680円
（1〜24回：4,490円／月、25〜48回：6,580円／月）
|118,760円〜
|機種
|容量
|価格
|13インチ
iPad Air
（M4）
|128GB
|128,800円
|256GB
|144,800円
|512GB
|180,800円
|1TB
|216,800円
|11インチ
iPad Air
（M4）
|128GB
|98,800円
|256GB
|114,800円
|512GB
|150,800円
|1TB
|186,800円
