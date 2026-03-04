11インチ・13インチiPad Air（M4）をNTTドコモやau、SoftBankでも取り扱い！各社による価格や予約ページをチェック

既報通り、Appleは2日（現地時間）、同社が展開するタブレット「iPad」の薄型モデル「iPad Air」シリーズの新商品として「11インチiPad Air（M4）」および「13インチiPad Air（M4）」を発表しました。日本を含む35の1次販売国・地域では2026年3月11日（水）に発売され、発売に先立って日本時間（JST）の2026年3月4日（水）23時15分に予約受付を開始します。

日本ではAppleの公式Webストア（公式Webサイト「Apple.com」および公式アプリ「Apple Store」）や直営店「Apple ストア」のほか、Apple Premium Resellerとなっているヨドバシカメラやビックカメラ、Amazon.co.jpなどの一部の店舗やECサイト、そしてNTTドコモやKDDI・沖縄セルラー電話（携帯電話サービス「au」）、ソフトバンク（携帯電話サービス「SoftBank」）といった移動体通信事業者（MNO）からも販売されます。なお、NTTドコモとauではWi-Fi＋Cellular版のみ、SoftBankではWi-Fi版とWi-Fi＋Cellular版の両方が販売されます。

そこで本記事では各販路における価格（金額はすべて税込）や割引、キャンペーン、オンライン予約ページなどをまとめて紹介します。なお、日本で販売されるモデルはWi-Fi＋Cellularモデルでは11インチが型番「A3460」、13インチが型番「A3462」となっており、日本を含む60カ国・地域で販売され、内蔵ストレージは128GBおよび256GB、512GB、1TBの4種類で、カラーバリエーションはスターライトおよびスペースグレイ、ブルー、パープルの4色がラインナップされています。


11インチiPad Air（M4）と13インチiPad Air（M4）

13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）はiPad Airシリーズとしては初めてひと世代ごとに2モデルとなった前々機種「11インチiPad Air（M2）」および「13インチiPad Air（M2）」や前機種「11インチiPad Air（M3）」および「13インチiPad Air（M3）」に続いて同様に商品名の命名規則も揃えられてチップセット（SoC）を冠した商品名となり、新たにSoCは「Apple Silicon」の「M4」を搭載し、超高速なパフォーマンスやより大容量の内蔵メモリー、そして強化された接続性によって素晴らしい価値を提供するということです。

基本的にはそれぞれ11インチiPad Air（M3）および13インチiPad Air（M3）の仕様をほとんど継承しており、画面の周りの縁（ベゼル）が狭くなっているものの、顔認証「Face ID」には対応せず、本体側面の電源キー（トップボタン）部分に指紋認証「Touch ID」を搭載し、充電・外部接続端子はUSB-Cを採用しています。各部位はこれまでのiPad Proと同様にトップボタンや音量調節ボタン、デュアルスピーカー、デュアルマイク、USB-C端子、磁気コネクター、Smart Connectorで、同梱品はiPad Air本体のほか、USB-C充電ケーブル（1m）と20W USB-C電源アダプタです。


13インチiPad Air（M4）のカラーバリエーション



11インチiPad Air（M4）のカラーバリエーション

画面は13インチモデルが約12.9インチ2732×2048ドットIPS液晶「Liquid Retinaディスプレイ」（約264ppi）、11インチモデルが約10.86インチ2360×1640ドットIPS液晶「Liquid Retinaディスプレイ」（約264ppi）を搭載し、サイズは13インチiPad Air（M4）が約280.6×214.9×6.1mm、11インチiPad Air（M4）が約247.6×178.5×6.1mmとM2モデルやM3モデルとまったく一緒で、質量は13インチiPad Air（M4）のWi-Fiモデルが約616g、Wi-Fi＋Cellularモデルが約617g、11インチiPad Air（M4）のWi-Fiモデルが約464g、Wi-Fi＋Cellularモデルが約465gと、13インチiPad Air（M4）はM3モデルと同じですが、11インチiPad Air（M4）はM3モデルよりも微妙に重くなっています。

またApple M4（3つの高性能コアと5つの高効率コアを搭載した8コアCPU、9コアGPU、16コアNeural Engine）、12GBのユニファイドシステムメモリー（RAM）、秒速120GBのメモリー帯域幅になったことで前機種と比べて性能の大きな飛躍をもたらし、M3モデルのiPad Airよりも最大30％高速で、M1搭載のiPad Airよりも最大2.3倍高速となっており、AIのためのパワフルな機種に仕上がっているとのこと。Wi-Fi＋CellularモデルではSIMとしてeSIMに対応し、日本で販売される製品の対応周波数帯は以下の通り。その他の詳細な製品情報は『Apple、新タブレット「iPad Air（M4）」（11インチ・13インチ）を発表！3月11日発売、3月4日23時15分予約開始。価格は9万8800円から - S-MAX』をご覧ください。

5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n75, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71
3G W-CDMA: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100MHz
2G GSM: -


＜AppleおよびApple Premium Reseller＞

Appleでは直営店「Apple Store」および公式Webストア（Apple.comおよび専用iOSアプリ「Apple Store」）、Apple Premium Resellerはヨドバシカメラやビックカメラ、Amazon.co.jpなどの一部店舗およびECサイトで13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）が3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。

・iPad Air - Apple（日本）
・iPad Airを購入 - Apple（日本）
・ヨドバシ.com - Apple（アップル） iPad Air M4の驚異的なパワー、内蔵。

価格はオープンながら希望小売価格およびApple公式Webストアでは以下のようになっており、ヨドバシカメラやビックカメラなどではApple製品は購入金額の1％分がポイント還元されます。なお、これらの製品のうちのWi-Fi＋Celluarモデルはオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）となります。

機種容量価格AppleCare+
Wi-Fi＋CellularモデルWi-Fiモデル
13インチ
iPad Air
（M4）		128GB154,800円128,800円一括16,800円
（月額850円）
256GB170,800円144,800円
512GB206,800円180,800円
1TB242,800円216,800円
11インチ
iPad Air
（M4）		128GB124,800円98,800円一括12,800円
（月額650円）
256GB140,800円114,800円
512GB176,800円150,800円
1TB212,800円186,800円


アプリ名：Apple Store
価格：無料
カテゴリー：Shopping
開発者：Apple
バージョン：6.7.2
互換性：iOS 18.0以降またはiPadOS 18.0以降、watchOS 11.0以降が必要です。
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id375380948?mt=8





Apple Gift CardをAmazon.co.jpで購入する



Apple Gift Cardを楽天市場で購入する


＜NTTドコモ＞

NTTドコモでも13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）が3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。なお、営業時間外の店舗は3月5日（木）開店時から予約を受け付けるとのこと。販売拠点はドコモショップや量販店などのドコモ取扱店および公式Webストア「ドコモオンラインショップ」などで、残価設定方式の販売施策「いつでもカエドキプログラム」の対象です。また「家族まとめてキャンペーン」の対象機種で、家族で2台の対象機種を同月内・同一店舗で購入すると、最大5,000ポイントのdポイント（期間・用途限定）がプレゼントされます。なお、ドコモオンラインショップでは発売に先立って3月9日（月）10時に購入手続きが開始され、発売日以降に順次お届けとなります。

・ドコモ、iPhone 17eとiPad Airを発売 | お知らせ | NTTドコモ
新しいiPadのご予約・ご購入手続きについて | お知らせ | ドコモオンラインショップ
・（PDF）「iPhone 17e」「13 インチ iPad Air（M4）」「11 インチ iPad Air（M4）」のドコモオンラインショップ販売価格 | NTTドコモ
11インチiPad Air（M4）・13インチ iPad Air（M4） | 機種変更・購入・予約｜ドコモオンラインショップ｜NTTドコモ

13インチiPad Air（M4）新規契約／機種変更（5G→5G）／契約変更（FOMA／Xi→5G）
128GB256GB512GB1TB
価格185,680円203,830円246,400円289,080円
分割支払金（1〜23回／月）※33,883円4,385円5,433円6,542円
分割支払金（24回目）96,360円102,960円121,440円138,600円
 再分割支払金（1〜24回／月）※44,015円4,290円5,060円5,775円
いつでもカエドキプログラム※5※6利用時負担額
 23カ月目に返却した場合※789,320円100,870円124,960円150,480円
プログラム利用料0円0円0円0円

11インチiPad Air（M4）新規／機種変更（5G→5G）／契約変更（FOMA／Xi→5G）
128GB256GB512GB1TB
価格145,200円167,200円209,880円251,350円
分割支払金（1〜23回／月）※32,984円3,481円4,706円5,590円
分割支払金（24回目）76,560円87,120円101,640円122,760円
 再分割支払金（1〜24回／月）※43,190円3,630円4,235円5,115円
いつでもカエドキプログラム※5※6利用時負担額
 23カ月目に返却した場合※768,640円80,080円108,240円128,590円
プログラム利用料 0円0円0円0円
※1 割賦販売契約または個別信用購入あっせん契約に基づく分割払いで支払回数を24回とするもののうち、対象機種の残価を当社があらかじめ設定して1〜23回目までは当該対象機種の支払総額から残価を差し引いた額について分割で支払い、24回目に残価を支払う方式のことをいいます。分割払いには審査があり、審査基準を満たさない場合にはプログラムを申し込むことはできません。
※2 他の割引と重畳できない場合があります。
※3 分割支払金は1回目のみお支払額が記載と異なる場合があります。
※4 23カ月目までに対象機種を返却しない場合は支払期間（回数）を49カ月（47回）に延長し、24回目（残価）の分割支払金をさらに24分割した金額を24回目以降の各回の分割支払金（再分割支払金）として支払う必要があります。
※5 残価設定型24回の分割払いでの購入時に本プログラムに加入して故障、水濡れ、著しい外観破損および画面割れがないこと、その他のNTTドコモが指定の査定基準を満たした対象機種を返却した場合の金額です。なお、プログラムの利用にはdポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズの加入が必要となります。またプログラムの利用には利用の際の契約状態および利用の機種に応じたプログラム利用料の支払いが必要です（法人名義はお支払い対象外）。
※6 22カ月目までに対象機種を返却し、NTTドコモが定める利用条件を満たした場合「早期利用特典」としてプログラムの利用申込みをされた翌月〜23回目までの分割支払金からNTTドコモがあらかじめ定めた額を毎月割引します。金額等詳細はNTTドコモの公式Webサイトをご確認ください。
※7 分割支払金（1〜23回／月）×23カ月＋プログラム利用料
※8 「ドコモで買替えおトク割」対象商品を購入した後、当該購入日（ドコモオンラインショップ／ahamoサイトでの購入はNTTドコモによる本登録日）を1日目とした31日間のうちに対象商品購入名義と同じ名義で「いつでもカエドキプログラム」に加入しているお手元の機種を返却（利用申込）すると、「ドコモで買替えおトク割」適用でプログラム利用料が免除されます。「ドコモで買替えおトク割」の詳細についてはNTTドコモの公式Webサイトをご確認ください。
※9 機種ご利用者が購入時に22歳以下（年齢確認が必要）で「ドコモMAX」を契約（予約申込み除く）の場合または「U15 はじめてスマホプラン」を契約（予約申込み除く）の場合に購入の翌々月にd ポイント（期間・用途限定）で30,000ポイント還元となります（ポイント還元時に「d ポイントクラブ」会員であることが必要です）。
※10 対象料金プラン（ドコモ ポイ活 MAX）を契約（翌月からの予約適用も対象）の場合が対象です。

＜au（KDDIおよび沖縄セルラー電話＞

KDDIおよび沖縄セルラー電話では携帯電話サービス「au」において13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）が3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。なお、営業時間外の店舗は3月5日開店時から予約を受け付けます。販売拠点はauショップやau Style、UQスポット、量販店などのau取扱店・UQ mobile取扱店および公式Webストア「au Online Shop」などで、残価設定方式の販売施策「スマホトクするプログラム＋」の対象となっています。

・au、新しい「iPad Air」を3月11日に発売 | KDDI News Room
・（PDF）【au Online Shop価格】11インチiPad Air（M4）/13インチiPad Air（M4）（PDF形式：462KB） | au
13インチiPad Air（M4）・11インチiPad Air（M4） | iPad | au

機種容量価格実質負担額
13インチ
iPad Air
（M4）		128GB186,800円
（4,224円＋4,208円／月×22回＋90,000円）		96,800円〜
256GB204,800円
（4,654円＋4,643円／月×22回＋98,000円）		106,800円〜
512GB247,800円
（5,600円＋5,600円／月×22回＋119,000円）		128,800円〜
1TB289,800円
（6,568円＋6,556円／月×22回＋139,000円）		150,800円〜
11インチ
iPad Air
（M4）		128GB149,800円
（3,428円＋3,426円／月×22回＋71,000円）		78,800円〜
256GB168,800円
（3,880円＋3,860円／月×22回＋80,000円）		88,800円〜
512GB211,800円
（4,826円＋4,817円／月×22回＋101,000円）		110,800円〜
1TB253,800円
（5,794円＋5,773円／月×22回＋121,000円）		132,800円〜
※1 スマホトクするプログラムにて24回払いで購入して13〜25カ月目に返却した場合

＜SoftBank（ソフトバンク＞

ソフトバンクでは携帯電話サービス「SoftBank」において13インチiPad Air（M4）および11インチiPad Air（M4）が3月11日に発売され、3月4日23時15分に予約受付が開始されます。なお、営業時間外の店舗は3月5日開店時から予約を受け付けます。販売拠点はSoftBank版がソフトバンクショップや量販店などのSoftBank取扱店および公式Webストア「ソフトバンクオンラインショップ」などで、販売施策「新トクするサポート＋」の対象です。

・「iPhone 17e」と新しい「iPad Air」を3月11日に発売〜予約受け付けを3月4日に開始〜 | 企業・IR | ソフトバンク
・（PDF）13インチiPad Air（M4）／11インチiPad Air（M4） 機種代金（PDF） | ソフトバンク
・13インチiPad Air（M4）・11インチiPad Air（M4） | ソフトバンク

・Wi-Fi＋Cellularモデル
機種容量価格実質負担額
（特典利用料11,000円含む）
13インチ
iPad Air
（M4）		128GB193,680円
（1〜24回：2,990円／月、25〜48回：5,080円／月）		82,760円〜
256GB213,840円
（1〜24回：3,490円／月、25〜48回：5,420円／月）		94,760円〜
512GB258,480円
（1〜24回：4,490円／月、25〜48回：6,280円／月）		118,760円〜
1TB303,840円
（1〜24回：5,490円／月、25〜48回：7,170円／月）		142,760円〜
11インチ
iPad Air
（M4）		128GB156,240円
（1〜24回：1,990円／月、25〜48回：4,520円／月）		58,760円〜
256GB175,680円
（1〜24回：2,490円／月、25〜48回：4,830円／月）		70,760円〜
512GB221,040円
（1〜24回：3,490円／月、25〜48回：5,720円／月）		94,760円〜
1TB265,680円
（1〜24回：4,490円／月、25〜48回：6,580円／月）		118,760円〜
※1 新トクするサポート＋を利用して25カ月目に返却して機種変更した場合

・Wi-Fiモデル
機種容量価格
13インチ
iPad Air
（M4）		128GB128,800円
256GB144,800円
512GB180,800円
1TB216,800円
11インチ
iPad Air
（M4）		128GB98,800円
256GB114,800円
512GB150,800円
1TB186,800円


記事執筆：memn0ck


■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Apple 13インチiPad Air（M4） 関連記事一覧 - S-MAX
・Apple 11インチiPad Air（M4） 関連記事一覧 - S-MAX
・Apple（日本）