サニーサイドアップ（東京都渋谷区）が手がける「Happyくじ」から、セブン−イレブンの人気商品がグッズ化された「Happyくじ『セブン−イレブン』」が、3月13日から発売されます。

【画像】やば… コチラが「でっか！」セブンイレブンの人気商品のグッズです！ インパクトすごッ！！（21枚）

「Happyくじ」はハズレなしでオリジナルグッズが当たるもの。「Happyくじ『セブン−イレブン』」は、特賞・A〜H賞の全9等級に加え、最後のくじを引いた人に当たる「LAST賞」がラインアップされています。

特賞の「BIG！ぬいぐるみからあげ棒」は、「からあげ棒」を模した90センチの特大ぬいぐるみ。串に刺さったから揚げは1つずつ取り外し可能で、ホットスナック袋デザインの収納袋も付いています。

LAST賞の「ふんわりちぎりパンクッション」は、「ふんわりちぎりパン」を模した90センチのクッション。パンの包装袋を模したパッケージに入っており、ふわふわな質感が再現されています。

A賞の「ゴールドシリーズブランケット」は、「セブンプレミアムゴールド 金のマルゲリータ」「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」のパッケージがデザインされた、肌触りのよいブランケット。裏面には、食欲をそそるリアルな商品写真がプリントされています。

B賞の「セブンカフェぬいぐるみチャーム」は、「セブンカフェ」のコーヒー・カフェラテ・水素焙煎コーヒーの3種類のカップを再現。バッグに付けても存在感のあるデザインのぬいぐるみチャームです。

ほかに、C賞「パンポーチ」（全5種）、D賞「カップデリキャニスター」（全5種）、E賞「トートバッグ」（全6種）、F賞「まるでシリーズロングタオル」（全6種）、G賞「スムージーフラットポーチ」（全3種）、H賞「ラバーコレクション」（全9種）が登場します。

価格は1回850円（税込み）。セブン−イレブン店頭で販売されます。