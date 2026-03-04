大阪から“家族で東京旅行”へ！ 夫は「深夜に出発すると高速が安い」と言いますが、子どもに“車で深夜移動”はキツイですよね…？「夜出発・昼出発・新幹線」の費用と比較

車で移動した場合の交通費は片道1万4000円ほど

新大阪駅から東京駅まで新幹線を利用した場合、自由席でも大人1人片道1万3870円、指定席だと1万4720円かかります（通常期料金・のぞみの場合）。往復自由席を選択したとしても大人1人で2万7740円かかる計算です。

新幹線は未就学児で座席を必要としない場合は無料、小学生は大人の半額、中学生以上から大人と同じ料金がかかるので、子どもが大きければ大きいほど交通費の負担が重くなります。

大阪から東京まで車で移動すると、ガソリン代と高速道路の通行料金がかかります。高速に乗る場所によって変わりますが、大阪から東京までの高速料金代（ETCの場合）は1万円前後ですので車移動のほうが大きく節約できることがわかりますね。

大阪から東京まで約500km、燃費20km/Lの車でガソリン単価を150円と仮定するとガソリン代は約4000円ですので、大阪から東京まで片道1万4000円ほどで移動できることになります。往復でも3万円ほどです。

車は乗っている人数ではなく台数ごとの料金となるので、新幹線の大人1人分の料金で全員が移動できると考えるとかなり大きな差なのではないでしょうか。



高速の深夜割引を利用すればさらにお得に

深夜に高速道路を利用すると、深夜割引を受けられるのでさらにお得に移動することができます。深夜割引は高速自動車国道と一部の一般有料道路を対象に、0時から4時までの間に割引対象道路を走行したETC車について、入口から出口までの全走行の料金に対して約30％を割り引く仕組みです。

約1万円の大阪～東京間の高速料金が7000円ほどになるのは嬉しいですよね。ETCを搭載している車で時間内に高速道路を走行するだけで自動的に深夜割引が適用されるので、申請などの手間もかかりません。

高速道路の深夜割引は変更を予定しており、変更後は22時から翌朝5時までに対象時間が拡大します。また、割引は時間内に通行した区間分の高速料金に限って適用されます。具体的な変更日は未定ですので、今後深夜に高速道路を利用する予定がある人はどちらの方式での割引になるのか事前に確認しておきましょう。



大阪～東京間の車移動は身体への負担も考慮しよう

大阪～東京間を車で移動すると、長時間車に乗り続けることになるので身体に負担がかかります。深夜に走行する場合は、睡眠不足になり判断力が鈍ってしまう可能性もあるのでサービスエリアなどを利用してこまめに休憩することを心がけましょう。

また、深夜の移動は子どもにとって負担になる場合もあるので、お子様の年齢なども考慮することがポイントです。



「車で深夜に出発」は安いがデメリットもある

大阪～東京間を新幹線と車を比較したところ、新幹線1人分の料金で4人全員が移動することができるのでとってもお得になることが分かりました。大人料金で考えると4人で10万円以上かかる交通費が往復3万円ほどになるのは大きな節約になりますね。深夜に移動すると高速料金が30％の割引になるので、より安く移動することができます。

しかし、車での移動は長時間車に乗り続けることになるので身体に大きな負担がかかります。深夜に移動すると睡眠不足に陥りやすくなりますし、小さな子どもだと夜中に連れ出すことは好ましいことではないでしょう。ただ安いからと選択するのではなく、旅行プランやお子様の年齢に合わせて移動手段を考えたいですね。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー