「闘病で働けないので、たまにメルカリをやる。 2度くらいしか飾らなかった雛人形を出品した。当時5万くらい？5000円で出品。すぐに売れた。 コメントのやり取りは普段あまりしないのだが、先方から長いコメントが来た」



【漫画】「雛人形を送りたい！」と言ってくる義母に……

飾らなくなったおひな様をメルカリで売ったなみちゃん（闘病中）さん（@CHOKOCHOKO721、以下なみちゃんさん）。譲った先の女性からの丁寧なお礼のメッセージに感動したことをXで発信。



12万件のいいね！となり、「優しい世界をありがとう」「泣いた」「取引以上の幸せをもらえるメルカリって素晴らしい」などのコメントがあふれました。



なみちゃんさんと譲り先の女性の間でどんなメッセージが交わされたのでしょうか？ おひな様にまつわる思い出話とともに当時の詳細をなみちゃんさんに聞きました。



かわいい娘のため、パート代で奮発したおひな様

なみちゃんさんが娘さんのために買ったおひな様をメルカリに出したのは数年前。過去2度ほど飾りましたが、「娘が部活や塾で忙しくなって、あまり家にいなくなったので飾らなくなりました」。長い間収納されたままだったので、譲ることを決意。



「私の持っていた古い汚れたひな人形はありましたが、愛娘のために新調したくてこだわって選んだおひな様です。男雛と女雛の一段飾りで、ピンクを基調とした可愛らしいものでした。パート代から奮発して買った思い出があります」



譲り先が決まり、送り出したところ、丁寧なお礼が届きました。そこには、【素敵な雛飾りを安い値段でありがとうございます、自分はシングルマザーで娘を1人育てています。雛飾りを買ってあげたかったけど買えなかったので、良いものがこんなに安く買えて嬉しい】といったことが綴られていました。



「そんなことはメルカリで、初めてだったので、ちょっと感動してしまいました」となみちゃんさん。【娘さんが喜んでくれたなら嬉しいです、我が家のおひな様もお二人のもとへ行けて喜んでると思います】といったような返事をして、やり取りは数回続いたと言います。



「メルカリは転売だの悪いイメージもありますし、文句やお叱りのメッセージ、値引きの交渉など、どちらかと言うと嫌なことが多いです。でもいつもいつもそうじゃなくて、我が家では残念ながら不要になったけど、見知らぬどなたかが喜んでくれる、そんなことも多々ある、と思いました」



Xのコメント欄にも、「メルカリは転売や詐欺まがいもいるけど、うまくマッチングすることもある」「心温まるお礼の言葉が帰ってくると、人との繋がりもいいもんだって思える」「こんな利用の仕方が、メルカリの本質」などや「素敵な方から素敵な方へ渡って行くおひな様」の声が。



さらに、「雛人形をお迎えされたお母様とお子様の成長となみちゃんのご快復を心よりお祈りしております」「なみちゃんさん、四国の母娘さん、そして日本中の、世界中の女の子たち、女の子だった心優しい方々に幸せが訪れますように」と願う声も寄せられました。



膠原病由来の間質性肺炎で在宅酸素を使用しているなみちゃんさんは、逆流性食道炎や過敏性腸症候群、うつ病、不眠症なども患っています。



「おひな様を譲った当時も、すでに闘病中でつらい日々を過ごしていた私にとって、このできごとは小さな光のように感じました。心が暖かくなるやり取りができて、嬉しかったのです」



おひな様を譲った女性とのやり取りは途絶えてしまいましたが、毎年ひなまつりの時期になると会ったこともない2人のことを思い出すなみちゃんさん。「四国に住む顔も知らない優しいお母さんとお嬢さん。あなた達の幸せを願わずにはいられないです。どうか楽しいひな祭りを迎えてください」と思う気持ちはずっと続きます。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・宮前 晶子）