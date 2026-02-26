「柄がないと風に煽られる」細かすぎる傘へのこだわり→なのに自分の姿にはびっくりするほどノーマーク【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
雑貨屋に勤めるオムニウッチー(@omni_uttii821)さんが、自身のブログ「独女日誌」で公開した『こだわるところは人それぞれ』が話題だ。折りたたみ傘を求めて来店した、あるこだわりが強い婦人とのやり取りを描いた実録漫画である。
■傘への過剰な要求と予想外な結末
ワンタッチ傘に対してこれほど多くの要求が重なることに、オムニウッチーさんは内心驚きを隠せなかった。客の口ぶりからは、持ち物に対する非常に強いこだわりが感じられたという。
しかし、最も驚かされたのは傘のスペックではなく、客自身の姿だった。細かな条件を並べる客のワンピースからは、処理されていない毛がはみ出していたのである。
この光景にオムニウッチーさんは、「こだわる部分もいろいろなのだな」と深く実感したという。読者からは「最後のオチで吹いた」「まさかのそこは無関心なのか」といったツッコミのコメントが寄せられ、こだわりと無頓着さのギャップが多くの笑いを誘った。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
