シンプルでも映える♡ 女のコウケ抜群な【レイヤード風ボトム】コーデ＆アイテム特集
おしゃれな女のコとの飲み会なら、難易度高め＆斬新なアイテムのほうがウケがいいんだって！そこで今回は、中川紅葉とともに、今季トレンドの「レイヤード風ボトム」をご紹介します。シンプルなのに、こなれ感を演出してくれる優秀アイテムを、ぜひチェックして♡
女のコ相手なら▶ツッコミ待ちなアイテムが必要
思わず「可愛い！」と言いたくなる。そんな難易度高めなアイテムや斬新なアイテムが、おしゃれな女のコにはウケがいいんです♡
レイヤード風ボトム
Cordinate シンプルでも映えるひとクセがこなれ感満載
ひとクセあるレイヤード風ボトムには、シンプルなトップスあわせが◎。上下のカラーを統一して、コーデのまとまり感を出したら、グッと上級者に。
Item 【Unitage】スエードフリンジブーツ
スエット×レースで、こなれたリラクシー感と、ガーリーさの両方が手に入る。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉