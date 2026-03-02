シンプルでも映える♡ 女のコウケ抜群な【レイヤード風ボトム】コーデ＆アイテム特集

おしゃれな女のコとの飲み会なら、難易度高め＆斬新なアイテムのほうがウケがいいんだって！そこで今回は、中川紅葉とともに、今季トレンドの「レイヤード風ボトム」をご紹介します。シンプルなのに、こなれ感を演出してくれる優秀アイテムを、ぜひチェックして♡

女のコ相手なら▶ツッコミ待ちなアイテムが必要 思わず「可愛い！」と言いたくなる。そんな難易度高めなアイテムや斬新なアイテムが、おしゃれな女のコにはウケがいいんです♡

レイヤード風ボトム

Cordinate シンプルでも映えるひとクセがこなれ感満載 ひとクセあるレイヤード風ボトムには、シンプルなトップスあわせが◎。上下のカラーを統一して、コーデのまとまり感を出したら、グッと上級者に。 ギャザートップス（3月発売予定）8,800円／RESEXXY レイヤードタックパンツ 7,920円 ／HANNE（アンティローザ）ヘアピン（2個セット）1,210円／アネモネ（サンポークリエイト）レースアップサンダル 21,780円／MAISON MAVERICK PRESENTS

Item 【Unitage】スエードフリンジブーツ スエット×レースで、こなれたリラクシー感と、ガーリーさの両方が手に入る。 レーススカートフレアーパンツ 9,900円／merry jenny 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海

中川紅葉