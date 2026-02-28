ÎáÏÂ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡íËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡í¤ÎÆþ´Ö¤æ¤¤¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡ÖËå¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤â¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤âÎ¾Êý½Ð¤·¤Æ¡¢¡ØºÇ¶¯¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢"Ëå·Ï¥°¥é¥É¥ë"¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÆþ´Ö¤æ¤¤¡Ê¤¤¤ë¤Þ¡¦¤æ¤¤¡Ë¤µ¤ó¤Î¸åÊÔ¡£
Æþ´Ö¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£»£±Æ²ñ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢Æ±Ç¯6·î¤Ë½éDVD¡Ø¤ª¤È¤â¤À¤Á¡Ù¡Ê¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£Ëå¥¥ã¥éÁ´³«¤Î°¦¤é¤·¤µ¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¡¢»¨»ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯8¹æ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
ºòÇ¯Ëö¤Ï½µ¥×¥ì¤Î¹±Îã´ë²è¡ØDVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤Ö¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¹â¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë½µ¥×¥ì¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆþ´Ö¤æ¤¤¤Î½µ¥×¥ìºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯42¡¦43¹çÊ»¹æ¡Ê»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¡Ë2025Ç¯8¹æ¤Ë½éÅÐ¾ì¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÈ¿¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
Æþ´Ö¡¡¸Ä¿Í»£±Æ²ñ¤Ë»¨»ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ó¤·¤Æ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬·ë¹½¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞX¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¿½µ¥×¥ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿Êý¤ä¡¢¤º¤Ã¤È½µ¥×¥ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ»ä¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤È¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤·¤¤Êý¡¹¤Ë»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ½Ð±é¤·¤¿ÃÄÂÎ»£±Æ²ñ¤Ç¤â½µ¥×¥ì¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÊ¨¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
Æþ´Ö¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ç¤¦¤É½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤ËºÜ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼çºÅ¤ÎÊý¤¬²¿ºý¤«Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢20Ì¾¤¯¤é¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÇµÞî±¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤óÂç²ñ¡×¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾¡¤Ã¤¿Êý¤Ë¥µ¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡£
¡¼¡¼¤Ê¤ó¤À¤«¤ªº×¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£8¥ö·î¸å¤Ë¤Ï¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÅÐ¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê42¡¦43¹çÊ»¹æ¡¿10·î6ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æþ´Ö¡¡¤Ï¤¤¡£¤·¤«¤â20ºÐ¤ÇºÇ½é¤Î»£±Æ¡£¤¸¤Ä¤Ï¡¢2½µÏ¢Â³¤ÇÆ±¤¸¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1½µÌÜ¤ÏDVD¤Î»£±Æ¤Ç¤Þ¤À19ºÐ¡£2½µÌÜ¤¬½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ç20ºÐ¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¤Î¤ª»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
Æþ´Ö¡¡²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÊÀ®¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë18ºÐ¤Î»þ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤¬¸À¤¦¤Û¤É¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤¡¡¢³Î¤«¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯¤ÎÀ®¿Í¼°¤Ï¡¢¤É¤¦²á¤´¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æþ´Ö¡¡É÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌµÍý¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¼þ¤ê¤Ë¶Ý¤ò¤Ð¤é¤Þ¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡£¿¶Âµ¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¡ÖÃå¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤«¸À¤¦¤³¤È¤¬Âç¿Í¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÏÃ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½µ¥×¥ì2²óÌÜ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢Á°²ó¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Æþ´Ö¡¡²¿¤è¤ê°áÁõ¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢ÀÖ¤ä¹õ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡£
¡¼¡¼Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
Æþ´Ö¡¡¥×¡¼¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£»£±Æ¤Î»þ¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÍ¼Êë¤ì¤É¤¤ÇÍ¼Î©¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿å¤Î¾å¤Ë¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤Î°Ø»Ò¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ»£¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¼Êë¤ì¤ÎÆüº¹¤·¤¬¿åÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸¸ÁÛÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤¿»þ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤......¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ãæ¤Ë¤Ï²¼Æý¤â½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
Æþ´Ö¡¡Á´Á³¡ª¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÁ´°÷¡¢¡Ö20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¤æ¤¤¤Á¤ã¤ó¤ò»£¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤â´Þ¤á¡¢¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¡ÖDVD¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áª¤Ö¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼2025¡×¡Ê2025Ç¯51¹æ¡Ë¤Ç¡¢Æþ´Ö¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ´Ö¡¡¤Ï¤¤¡£ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤òÍý²ò¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤è¡ª¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤ï¤ì¤ë¤¦¤Á¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼ÂçÀª¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢Æþ´Ö¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤Ç¿åÃå¤Î¤ª»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÃæ¤ÇÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
Æþ´Ö¡¡À³Ê¤Ï¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤ÏÆâµ¤¤Ç¡¢Á´Á³¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¡©
Æþ´Ö¡¡»£±Æ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡£±¦¤Î¼ª¤«¤éº¸¤Î¼ª¤ËÄÌ¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼´ò¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡©
Æþ´Ö¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤Á¤í¤ó´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤¤¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö......²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤¦¤µ¤ì¤¿¤é»×¤ï¤ºÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ëÊý¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤«¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤«¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Æþ´Ö¤µ¤ó¤Ï¡©
Æþ´Ö¡¡¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÆÃ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤ËË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤¢¤ÈÆþ´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤«¤é¡ÖËå·Ï¥°¥é¥É¥ë¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡ª¡×¤Ã¤Æ´Å¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡©
Æþ´Ö¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢³ä¤È¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£²È¤Ë¤¤¤Æ¤â°ì¿Í¤Ý¤Ã¤Á¤À¤È¼ä¤·¤¯¤Æ¡¢Æ°²è¤Ð¤«¤ê¸«¤Á¤ã¤¦¤·¡£¥í¥±¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ë°ì¿Í¤Ç¥á¥¤¥¯¥ë¡¼¥à¤Ç¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Á°²ó¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤óÆó¿Í¤ËÄï¤Ò¤È¤ê¤Î4¿Í·»Äï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²È¤ÎÃæ¤¬¤¤¤Ä¤âÆø¤ä¤«¤À¤«¤é¡©
Æþ´Ö¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìë¤âÀÅ¤«¤À¤ÈÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Êú¤Ëí¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¢¤ë¤¤¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¤ÏÆþ´Ö¤µ¤ó¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡©
Æþ´Ö¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ÊÇú¾Ð¡Ë¡£ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼Äï¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Ëý¤Î²Ä°¦¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Æþ´Ö¡¡ÀäÂÐ¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤ë»þ¡¢Äï¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡ÖÉáÄÌ¡×¤Ã¤ÆÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯¸À¤¦¤À¤±¡£¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤¹¤´¤¯¥Ä¥ó¥Ä¥ó¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤Þ¤¡¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¾È¤ì½¤¯¤Æ¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Æþ´Ö¡¡¤Ç¤â·»Äï¡¢¤¤¤Þ¤â¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤ËÃçÎÉ¤¤¤·¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥²¡¼¥à¤äËã¿ý¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡£
¡¼¡¼ÏÃ¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æþ´Ö¡¡¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëå¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤¢¤É¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤â¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤â¡¢Î¾Êý½Ð¤»¤¿¤é¡ÖºÇ¶¯¡×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¡¢ºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡¼¡¼¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¡ª¡¡¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡©
Æþ´Ö¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤ÏÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡£¤ä¤Ï¤ê¤ä¤ë°Ê¾å¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¤ªÌóÂ«¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ´Ö¤µ¤ó¤Ï½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Æþ´Ö¡¡½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÀÎ¤Î¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»£±Æ²ñ¤Ê¤É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢²û¤«¤·¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¡£ÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç¶½Ì£¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
Æþ´Ö¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤ÈÁ°¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö½é¤á¤Æ¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤òÄÌ¤¸¡¢¤É¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üÆþ´Ö¤æ¤¤¡Ê¤¤¤ë¤Þ¡¦¤æ¤¤¡Ë
2005Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹153Ñ
¢þ¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¡¦ ¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼ 2025¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£Âç¼êDVD¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÖI-ONE¡×¤Î25¼þÇ¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥¬¡¼¥ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëËå·Ï¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡£ºÇ¿·DVD¡ØÎø¿§¥¹¥±¥Ã¥Á¡Ù¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ
¸ø¼°X¡Ú@iruma_0712¡Û¡¡
¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù Æþ´Ö¤æ¤¤ »£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ ²Á³Ê¡¿1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¥Ô¥å¥¢¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß´¶¡£Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÈà½÷¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é6¤Ä¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¡£¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤µ¤È¥É¥¥É¥¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö