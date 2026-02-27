¹â»ÔÁáÉÄ¤Î¥¦¥½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¡Äºï½ü¤µ¤ì¤¿¸ø¼°¥Ö¥í¥°µ»ö¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ž¢¼«¿È¤Î´ÇÈÄÀ¯ºöŽ£¤È¤ÎÂçÌ·½â
¢£¹â»Ô¼óÁê¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¡ÖÁ´ºï½ü¡×¤¬Âç±ê¾å
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ÎÁ´µ»ö¤òºï½ü¤·¤ÆÆ¨Ë´¤·¤¿¡½¡½¡£
¤½¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2·î17Æü¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÛ¹Æ¡ÒŽ¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ï»ä¤ÎÈá´êŽ£¤Ï¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¦¥½¡Ä¸ø¼°¥Ö¥í¥°µ»ö1000ËÜ¤ò¸¡¾Ú¤·¤ÆÈ½ÌÀŽ¢ÁýÀÇÀ¯¼£²ÈŽ¥¹â»ÔÁáÉÄŽ£¤ÎÀµÂÎ¡Ó¤Ï2·î17Æü¤ÎÄ«6»þ¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢X¾å¤Ç¸ø¼°¥Ö¥í¥°ºï½ü¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï17Æü18»þ¡Á19»þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ë¤Ë¡¢17Æü¤ÎÀµ¸á¡Á18»þ¤Î´Ö¤Ë¥Ö¥í¥°ºï½ü¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤È¿äÂ¬¤Ç¤¤ë¡£
¥Ö¥í¥°¤Îºï½ü¤¬¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Îµ»ö¸ø³«¸å¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢È¿¶Á¤Ë¶Ã¤¤¤¿¹â»Ô¼óÁê¥µ¥¤¥É¤¬¹²¤Æ¤Æ¾Ã¤·¤¿¡¢¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤½¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â»ÔÁáÉÄ»öÌ³½ê¤Ë¼ÁÌä¾õ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¡ÖHP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó±¿Æ°´ü´ÖÃæ¤ÏÁªµó¸þ¤±¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÄÌ¾ï¤Î¤â¤Î¤ËÌá¤¹¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¯»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢HP¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢ºï½ü¤ò¼Â»Ü¤·¤¿»þ´Ö¤ä¡¢¥Ö¥í¥°¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤ÊÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²óÅú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡ÖÉ®¼Ô¤Îµ»ö¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸«¤Æ¥Ö¥í¥°¤òºï½ü¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤Ï²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¡Ö¥Ö¥í¥°Á´ºï½ü¡×¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¬¡¢Í¾·×¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Íâ18Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥°Á´ºï½ü¡×¤È¤¤¤¦¥ï¡¼¥É¤¬X¾å¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÂ³¡¹¤Èµ»ö¤Ë¤·»Ï¤á¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤Þ¤Ç¤¬¡Ö¥Ö¥í¥°Á´ºï½ü¡×¤òÊó¤¸¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£ºï½ü¤·¤Æ¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä
¤½¤·¤Æ2·î24Æü¤Î½°±¡ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î¾®Àî½ßÌéµÄ°÷¤«¤é¡Ö¥Ö¥í¥°¡Ê¥³¥é¥à¡ËÁ´ºï½ü¡×¤ÎÍýÍ³¤òÌä¤ï¤ì¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¼óÁê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥³¥é¥à¤ò½ñ¤¯»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¹¹¿·¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥é¥àÍó¤Ïºï½ü¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¥Ö¥í¥°Á´ºï½ü¡×¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ç¤â¡Ö¹â»Ô¥Ö¥í¥°¡×Á´µ»ö¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡¦URL¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî¤ÎÅê¹Æ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢X¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁ´ºï½ü¤·¤ÆÆ¨Ë´¤·¤¿¤³¤È¤ÇÍ¾·×µ¿¤ï¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤âÆ±°Õ¸«¤À¡£
²¾¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¾ÃÈñÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë²áµî¤ÎÅê¹Æ¤¬¡¢¸½ºß¤Î¼óÁê¤Î¹Í¤¨¤È°Û¤Ê¤ê¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¹Í¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
ºÇ°ºï½ü¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Åö³ºµ»ö¤À¤±ºï½ü¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£Á´ºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤Ë¤â²¿¤«±£ÊÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¹ÊóÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤Ï¼ºÇÔ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤È¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢²¾¤Ë½°±¡Áª¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÏÈá´ê¡×¤Ï¡Ö¥¦¥½¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¤³¤ì¤«¤é¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ËËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤Ê¤é¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¥Û¥ó¥È¡×¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ËËÜÅö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¡ÖËÜµ¤¤Ç¡×¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤«
2·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤±éÀâ¡Ê2025Ç¯1·î20Æü¤Î¡Ö·¡¤Ã¤Æ·¡¤Ã¤Æ·¡¤ê¤Þ¤¯¤ì¡ÊDrill, baby, drill¡Ë¡×È¯¸À¡Ë¤ò²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯´Ý¥Ñ¥¯¥ê¤·¡ÖÀ®Ä¹¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¡¢²¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤Î¸Ä½ê¤À¡£
ÀÇ¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤äÊª²Á¹â¤Ë¶ì¤·¤àÃæ½êÆÀ¡¦Äã½êÆÀ¤ÎÊý¡¹¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢µëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤ò´Þ¤á¤¿¼Ò²ñÊÝ¾ã¤ÈÀÇ¤Î°ìÂÎ²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¡¢·ëÏÀ¤òÆÀ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±À©ÅÙÆ³Æþ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ÎÉéÃ´·Ú¸ººö¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¡¢·Ú¸ºÀÇÎ¨¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°û¿©ÎÁÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÎã¸øºÄ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ò¥¼¥íÀÇÎ¨¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤äºâ¸»¤Îºß¤êÊý¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ô²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£ÌîÅÞ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢²ÆÁ°¤Ë¤ÏÃæ´Ö¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÀÇÀ©²þÀµ´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ÎÁá´üÄó½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ò·ï¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ë¡£
ºâ¸»¤ÎÄ´À°¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢ÀÇ¼ý¤¬¸º¤êºâÀ¯¤¬°²½¤·¤¿¡¢¤Ê¤É¡¢¡ÖÆÃÎã¸øºÄ¤ÎÈ¯¹Ô¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾ì¹ç¡×¤ä¡ÖÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡×¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤âÆÉ¤á¤ë¤ï¤±¤À¡£
¢£¹ñÌ±²ñµÄ¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¡Ö2¤Ä¤Î¾ò·ï¡×
¤Þ¤¿¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤è¤ê¤â¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Á°¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÏÈá´ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤¬¤«¤Ê¤êÄã¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÂçÉý¤Ë¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®ÎÓÂëÇ·À¯Ì³Ä´ºº²ñÄ¹¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£¤½¤Î¾®ÎÓ»á¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÝÄê¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¸ºÀÇ¤¢¤ê¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
2025Ç¯9·î16ÆüÉÕ¤ÎÅìµþ¿·Ê¹µ»ö¤Ç¤Ï¡ÖµÄÏÀ¤Ï¤¹¤Ù¤¤À¡£Æâ¼û´µ¯¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÐÙ¾å(¤½¤¸¤ç¤¦)¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¡×¡£
2025Ç¯10·î14ÆüÉÕ¤Î»þ»öÄÌ¿®µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Æâ¼û´µ¯¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡£
2026Ç¯2·î15ÆüÉÕ¤ÎÆü·Ð¿·Ê¹µ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÈµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤ÎÀ©ÅÙÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø¹ñÌ±²ñµÄ¤Î¾ì¤ÇÆ±»þÊÂ¹Ô¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤ò¿Ê¤á¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¡£
¤Þ¤¿¡Ö¹ñÌ±²ñµÄ¡×¤Ø¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤È¤·¤ÆÌîÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤ò¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤òÇ§¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¾ò·ï¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÃÈñÀÇ¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ä»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¤«¤é»²²Ã¤òµñ¤Þ¤ì¤¿·Á¤À¡£
¢£¹â»Ô¼óÁêËÜ¿Í¤â»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡©
¤À¤¬¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤òÇ§¤á¤ë¡×¤¬»²²Ã¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¹â»Ô¼óÁêËÜ¿Í¤â¹ñÌ±²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¡¢¶²¤é¤¯¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
2012Ç¯6·î17ÆüÉÕ¤Î¹â»Ô¥Ö¥í¥°¡ÖÀÇ¤È¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Î¡Ø3ÅÞ¹ç°Õ¡Ù¤òµÞ¤¤¤ÀÅÞ¼¹¹ÔÉô¡×¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£
Âè2¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÊ£¿ôÀÇÎ¨¡×¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ä°åÌôÉÊ¤ä¿·Ê¹Åù¤òÄãÀÇÎ¨¤Ë¤¹¤ë¡Ë¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ°Æ¤Ç¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¡ÊÄã½êÆÀ¼ÔÂÐºö¡Ë¤â¸¡Æ¤»ö¹à¤È¤·¤ÆÊ»µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢²ÝÀÇ½êÆÀ270Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÊý¤Ï½»Ì±ÀÇ¤â½êÆÀÀÇ¤â¾ÃÈñÀÇ¤âÉéÃ´¤»¤º¤ËÊ¡»ã¤òµý¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢½»Ì±ÀÇ¤â½êÆÀÀÇ¤â¾ÃÈñÀÇ¤âÁ´¤ÆÉéÃ´¤¹¤ë½êÆÀÁØ¤ÎÊý¡¹¤¬¤½¤Î¥³¥¹¥È¤òÈï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËµëÉÕ·¿¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ð¥é¥Þ¥À¯ºö¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡Ö¤â¤é¤¦¿Í¤È²Ô¤°¿Í¤Î2Ê¬²½¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¼å¼Ô¤Î¥Õ¥ê¡×¤ò¤·¤ÆÉéÃ´¤òÆ¨¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¶ÐÊÙ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ»¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¤½¤Î¾å¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ð¥é¥Þ¥À¯ºö¡×¤À¤È¤³¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
2021Ç¯¤Ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ°Ê¹ß¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÊÖ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë»¿À®¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼Î©¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¤É¤³¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÁ°¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÀâÌÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£ÌîÅÞ»þÂå¤Î¼«Ì±ÅÞ¤â¡Ö²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¡×
2011Ç¯Åö»þ¤ÏÌ±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡ÖÌ±¼çÅÞ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤è¤¯¡ÖÌîÅÞ¤Ï²¿¤Ç¤âÈ¿ÂÐ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÌîÅÞ»þÂå¤Î¼«Ì±ÅÞ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
¹â»Ô¼óÁê¤â¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÅÍ×À¯ºö¤Ø¤ÎÎ©¾ì¤¬¥³¥í¥³¥íÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔ°Â¤À¡£·ë¶É¡¢Áªµó¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¹ñÌ±¤Ë¼õ¤±¤ëÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢À¯¸¢¤ÎËÜ²»¤ÏÊÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬À¸¤¸¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ì¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¼¡¤Ë°úÍÑ¤¹¤ë2011Ç¯11·î29ÆüÉÕ¤Î¹â»Ô¥Ö¥í¥°¡ÖÌîÅÄÆâ³Õ¤Ø¤Îµ¿Ìä¢¡§TPP¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¡×¤À¡£
³°¸ò¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢¸Â¤ÏÆâ³Õ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤Î°Õ»×¤òÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÆâ³Õ¤¬Äù·ë¤·¤¿¾òÌó¤ÎÈã½Ú¼êÂ³¤ÎÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤â´Þ¤á¤Æ°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤Î½°µÄ±¡µÄ°÷¤¬¡¢TPP¸ò¾Ä»²²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê½ñ¤Î½°µÄ±¡Äó½Ð¾Ò²ðµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖTPP¸ò¾Ä»²²Ã¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
°ìÊý¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬À¯¸¢¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¸å¤Î2013Ç¯4·î21Æü¤Î¹â»Ô¥Ö¥í¥°¡ÖTPP¸ò¾Ä¤ÈÇÀÎÓ¿å»ºÀïÎ¬¤Î¹½ÃÛ¡£¤³¤ì¤«¤é¤¬ËÜÈÖ¤À¡ª¡×¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¡£
TPP¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¹ñºÝ¸ò¾Ä¤Î¡ÖÆþ¸ý¡×¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¸¢¸øÌó¡×¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÁíÍý¤ËÈ½ÃÇ¤ò¤ªÇ¤¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¹â»Ô»á¤Î¼çÄ¥¤¬µÕ²óÅ¾¤·¡¢¡ÖTPP¸ò¾ÄÆþ¤êOK¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°²ó¸ÜÏ¿¡Ù¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¶Ã¤¤Î»ö¼Â
¹â»Ô¥Ö¥í¥°¤Ë¤¢¤ë¡Ö¡ØÀ¯¸¢¸øÌó¡Ù¤ÎµºÜÆâÍÆ¤ò½å¼é¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¡×¤È¤Ï²¿¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£
2012Ç¯½°±¡Áª¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¸øÌó¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼¡¤Î°ìÊ¸¤¬¤¢¤ë¡£
TPP¤¹¤Ê¤ï¤Á¡Ö´ÄÂÀÊ¿ÍÎ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¡×¤È¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Â¿¹ñ´Ö¤Î¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ò¾Ä»²²Ã¹ñ¤Ë¤Ï¹â¤¤¿å½à¤Î´ØÀÇÅ±ÇÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¸¢¸øÌó¤ÏÍ×¤¹¤ë¤Ë¡Ö¡ÈÁ´¤Æ¤Î´ØÀÇ¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡ÉTPP¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¸ÀÍÕ¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°²ó¸ÜÏ¿¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ¿·¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¤³¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Êµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½Âè2¼¡Æâ³Õ¤ÎºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢TPP¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï2012Ç¯¤Î½°±¡ÁªÀ¯¸¢¸øÌó¤Ç¡ÖÀ»°è¤Ê¤´ØÀÇÅ±ÇÑ¤òÁ°Äó¤Ë¤¹¤ë¸Â¤ê¡¢TPP¸ò¾Ä»²²Ã¤ËÈ¿ÂÐ¡×¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ»°è¤Ê¤´ØÀÇÅ±ÇÑ¡×¤¬Á°Äó¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¸ò¾Ä¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ÈÆÉ¤á¤ë¹ªÌ¯¤ÊÉ½¸½¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÃø¼ÔÃí¡§°ÂÇÜ¡Ë¡¡¤è¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÌîÅÞ»þÂå¡¢¹âÂ¼¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿Ê¸¸À¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÊP107¡Ë
¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£¸µ³°¸ò´±¡¢¸µÌ±¼çÅÞ¤Ç¸½Ìµ½êÂ°¤Î½ïÊýÎÓÂÀÏº½°±¡µÄ°÷¤ÎÃø½ñ¡Ø¹ñ±×¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê¤Ñ¤ë½ÐÈÇ¡Ë¤Ë¼¡¤Îµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
ºÆ¤Ó¡Ø°ÂÇÜ¿¸»°²ó¸ÜÏ¿¡Ù¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡£
¡½¡½13Ç¯2·î²¼½Ü¤ËË¬ÊÆ¤·¡¢¥Ð¥é¥¯¡¦¥ª¥Ð¥ÞÊÆÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤¬TPP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
°ÂÇÜ¡¡Ë¬ÊÆ¤ò¹µ¤¨¤Æ¡¢À¯¸¢Æâ¤Ç´¦¡¹ëà¡¹(¤«¤ó¤«¤ó¤¬¤¯¤¬¤¯)¤ÎµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÈ¾Ê¬¤ÏTPP¤ËÈ¿ÂÐ¤À¤·¡¢ÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¡ÊÇÀ¶¨¡Ë¤âÈ¿ÂÐ¡£¤À¤«¤é¡¢¸ò¾Ä»²²Ã¤ÎÉ½ÌÀ¤Ï7·î¤Î»²±¡Áª¸å¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¡¢Û£Ëæ¤ÊÀâÌÀ¤Ç¤ÏÀ¯¸¢¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¡¢ÆüËÜ¤¬Áá¤¯¸ò¾Ä¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿Êý¤¬¡¢¸ò¾Ä¹ñ¤ÎÃæ¤ÇÍÍø¤ÊÎ©¾ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ò¾Ä»²²Ã¤òÆ²¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£»²±¡Áª¤ÇÇÀ¶¨¤Ë¡ÖTPP¤Ë»¿À®¤Ê¤éÍîÁª¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¶¼¤µ¤ì¤ë¤è¤ê¡¢¡ÖÊä½þ¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤ÐÍ½»»¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿Êý¤¬ÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î°Æ¤Ë¡¢¤ª¡¼¤Ã¤È¤Î¤±¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿û¤µ¤ó¤â¡¢Áá´ü¤Î¸ò¾Ä»²²ÃÉ½ÌÀ¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊP107¡Á108¡Ë
¢£¡Ö¹ªÌ¯¤ÊÉ½¸½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥¦¥½¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤ÏTPP¸ò¾Ä»²²Ã¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ê»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡ÖÀ»°è¤Ê¤´ØÀÇÅ±ÇÑ¤¬Á°Äó¤Ê¤éÈ¿ÂÐ¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÈ¿ÂÐÏÀ¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤Ç¤âTPP¤Ë¤Ï»²²Ã¤¹¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Áªµó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¸å¤Ë¡Ö¸øÌóÇË¤ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ªÌ¯¤ÊÉ½¸½¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó¸øÌó¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤¹¤ì¤ÐTPP¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿Í¸¢¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¹ªÌ¯¤ÊÉ½¸½¡×¤É¤³¤í¤«¡ÖÃ±¤Ê¤ë¥¦¥½¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÁ°²Ê¡×¤¬¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÏÈá´ê¡×¤â¡¢¡ÖÀÑ¶ËºâÀ¯¿ä¿Ê¡×¤â¡¢²ûµ¿Åª¤Ë¸«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖÀ»°è¤Ê¤´ØÀÇÅ±ÇÑ¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐTPPÈ¿ÂÐ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤È¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤â¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£º£¸å¤â¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡×¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë
¡ÖÀ»°è¤Ê¤´ØÀÇÅ±ÇÑ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤Ê¤éTPPÈ¿ÂÐ¡×¤¬¡¢¡Ö»ö¼Â¾å¤ÎTPP»¿À®¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤â¡¢¡Ö»ö¼Â¾å¤Î¶Û½ÌºâÀ¯¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
Á°²ó¤Îµ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ë¡À¯Âç³Ø¤Î¾®¹õ°ìÀµ¶µ¼ø¤â¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï»ö¼Â¾å¶Û½ÌºâÀ¯¤À¤È¤¤¤¦»Ý¤Î»ØÅ¦¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¹â»Ô»á¤Î¥Ö¥í¥°¤òÆÉ¤à¸Â¤ê¡¢º£¸å¤â¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¡×¤¬µ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
°ì¹ñ¤Î¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤È¤â¤Ê¤ë¤È¡¢PR¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤â´Ø¤ï¤ê¡¢¡Ö¹ªÌ¯¤ÊÉ½¸½¡×¤¬ÌÏº÷¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤ËÁíÁªµó¤È¤â¤Ê¤ë¤È¹âÅÙ¤Ê¹ÊóÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¯¾ðÊóÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£°ì¸«²¿µ¤¤Ê¤¯¸«¤¨¤ëÈ¯¸À¤Ç¤â¡¢¼Â¤ÏÂçÀª¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂæËÜ¤òÎý¤ê¾å¤²¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÏÈá´ê¡×¤â¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÏÃÈ¾Ê¬¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥³¥í¥Ã¤ÈñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¤Ê¤¼¹â»Ô¼óÁê¤ÏÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«
¥¢¥á¥ê¥«Âè32ÂåÂçÅýÎÎ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥ê¥ó¡¦¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥È¤Ï1929Ç¯¤ÎÂçË½Íî¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿À¤³¦Âç¶²¹²»þ¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ç¥£¡¼¥ëÀ¯ºö¡×¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢·ÐºÑ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥Ç¥£¡¼¥ëÀ¯ºö¤È¤ÏÉÔ¶·»þ¤ËÀ¯ÉÜ»Ù½Ð¤ò³ÈÂç¤··ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¯ºö¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤¬ÅÙ¡¹¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñÌ±¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Å»ë¤·¡¢¡ÖÏ§ÊÕÃÌÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥é¥¸¥ª±éÀâ¤òËè½µ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÃúÇ«¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÌ±¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤¿¤ï¤±¤À¡£
°ìÊý¡¢ËÜË®¤Î¼óÁê¤ÏÁªµóÁ°¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÏÈá´ê¡×¤È¤Ö¤Á¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¸¡¾Ú¤µ¤ì¤¿ÅÓÃ¼¤ËÁ´ºï½ü¤·¤ÆÆ¨Ë´¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¡¼¥º¥Ù¥ë¥ÈÂçÅýÎÎ¤Î»ÑÀª¤È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤Ë¤è¤ê·ÐºÑºÆ·ú¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éÆüËÜÈÇ¥Ë¥å¡¼¥Ç¥£¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤ª¤è¤Ó¼þÊÕ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ÑÀª¤¬¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ì²ð¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë²á¤®¤Ê¤¤É®¼Ô¤Îµ»ö¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ÏÈá´ê¡×È¯¸À¤ò¡¢¤É¤³¤«µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¥Ö¥í¥°Á´ºï½ü¡×¤ÎÅ¿Ëö¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡¢½°±¡Áª°µ¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Û¤É¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤«¤é¿®ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÃæÌî ¥¿¥Ä¥ä¡Ê¤Ê¤«¤Î¡¦¤¿¤Ä¤ä¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ºî²È
½ÐÈÇ¼Ò¤Ç½ñÀÒ¡¦WebÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤ÁÆÈÎ©¡£¥Ò¥°¥Þ´ØÏ¢µ»ö¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Î¥¯¥Þ»ö·ï¤ä¡¢¼Ò²ñ¡¦¹ÔÀ¯Â¦¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£tatsu_naka1226@ymail.ne.jp
¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ºî²È ÃæÌî ¥¿¥Ä¥ä¡Ë