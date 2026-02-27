ダブルソフト106円、ハーゲンダッツ214円は安い！「スーパーベルクス」行ける人羨ましすぎ。

東京都、埼玉県、千葉県にあるスーパーマーケット「スーパーベルクス」を知っていますか？

SNSで「めっちゃ安い」「すごく安い！」「とにかく安い」といった声が続出しているスーパーです。東京バーゲンマニア編集部員が気になって直近のチラシを見てみたところ、特売品の価格に驚きました。

日替わりセールがお得

ベルクスは都内では城東・城北エリアに店舗が多く、都民でもなじみがない人は少なくないかもしれません。

かくいう筆者もそのひとりです。2026年2月21日から27日が対象のチラシをみてみたところ、食料品の安さに驚きました。

以下は売り出し期間中の一例です。

●令和7年産山形県置賜産はえぬき 5kg・3769円

●ヤマザキ ダブルソフト 6枚入・106円

●味の素 クックドゥ きょうの大皿 1個・106円

●ハーゲンダッツ 各種 1個・214円

●永谷園 煮込みラーメン 1個・268円

●かね貞 極旨おでん袋 7種14品＋つゆ 171円

●サンヨー食品 サッポロ一番 カップスター 1個・95円

特に、数量限定の商品や購入個数制限が設けられている商品がお得だと思います。

日替わりセールが多く、火曜は「88円均一セール」、土曜は「冷凍食品（弁当材料・パスタ・米飯）セール」など、曜日ごとのセールもあります。また16時からのタイムセールもあるので、夕飯前の買い出しもお得です。

気になる人はチェックしてみてください。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）